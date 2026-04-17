Giá dầu “rơi tự do”, vàng và chứng khoán bật tăng mạnh

Thị trường tài chính toàn cầu tối 17/4 (giờ Việt Nam) chứng kiến một cú đảo chiều hiếm thấy khi giá dầu lao dốc mạnh, trong khi vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng vọt ngay từ đầu phiên giao dịch tại New York.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 17/4 trên thị trường Mỹ, giá dầu bất ngờ quay đầu giảm sâu. Dầu WTI mất khoảng 10,7 USD, tương đương giảm 11,3%, xuống còn 84 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng giảm gần 10,6%, xuống mức 88,9 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất của dầu WTI trong hơn một tháng trở lại đây, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng của giới đầu tư.

Trái ngược hoàn toàn, giá vàng tăng vọt hơn 80 USD, tương đương tăng 1,7%, lên mức 4.872 USD/ounce – mức cao nhất trong gần một tháng. Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của Mỹ cũng đồng loạt đi lên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ lo ngại sang kỳ vọng về một kịch bản ổn định hơn.

Nguyên nhân chính dẫn đến biến động mạnh này đến từ thông tin mang tính “bước ngoặt” từ Iran. Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới –được mở cửa hoàn toàn cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ 17h ngày 16/4 (giờ miền Đông Mỹ), nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trong thời gian qua.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran phản đối các lệnh ngừng bắn tạm thời và nhấn mạnh cần một giải pháp toàn diện để chấm dứt vòng xoáy xung đột “một lần và mãi mãi”.

Những phát biểu từ phía Iran được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran có thể sớm đạt được. Ông cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran có thể được gia hạn, nhưng nhiều khả năng không cần thiết vì Tehran đang có thiện chí đàm phán.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Pakistan – quốc gia đóng vai trò trung gian – đã ghi nhận những tiến triển đáng kể trong các cuộc trao đổi hậu trường giữa Mỹ và Iran. Một cuộc gặp cấp cao sắp tới có thể dẫn tới việc ký kết biên bản ghi nhớ, tiến tới thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng hoan nghênh động thái từ Iran, gọi đây là bước tiến tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất hoàn toàn.

Eo biển Hormuz – nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu – từ lâu đã được coi là “yết hầu” của thị trường năng lượng. Việc Iran mở cửa trở lại tuyến hàng hải này ngay lập tức làm giảm áp lực nguồn cung, khiến giá dầu lao dốc mạnh.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: HH

Dự báo giá dầu và vàng trong bối cảnh địa chính trị hạ nhiệt

Diễn biến trái chiều của giá dầu và vàng cho thấy thị trường đang phản ứng nhanh với kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sẽ sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều ẩn số.

Giá dầu giảm mạnh nhưng vẫn chưa quay về vùng 50-60 USD/thùng như trước khi xảy ra xung đột Mỹ - Iran. Trong khi đó, giá vàng dù tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử khoảng 5.600 USD/ounce thiết lập hồi cuối tháng 1.

Thực tế, thị trường dầu mỏ gần đây đã trải qua nhiều biến động khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran từ ngày 13/4, sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan đổ vỡ. Hải quân Mỹ sau đó mở rộng phạm vi kiểm soát, bao gồm cả các tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển hàng hóa liên quan đến Iran.

Lực lượng Mỹ đã triển khai hơn 12 tàu chiến, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Dan Caine, cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào hỗ trợ Iran đều có thể bị kiểm tra và xử lý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth, cũng khẳng định Washington sẽ duy trì áp lực cho đến khi đạt được mục tiêu chiến lược.

Tuy nhiên, chính những sức ép này lại được giới đầu tư xem là công cụ buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Những tín hiệu tích cực gần đây cho thấy khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình là khá cao.

Nếu điều này xảy ra, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ dần được khôi phục, kéo theo áp lực giảm giá. Tuy nhiên, việc giá dầu quay về mức thấp trước chiến tranh có lẽ là điều không dễ, do nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị ảnh hưởng và quan hệ giữa các quốc gia vẫn còn nhiều rạn nứt.

Trong khi đó, giá vàng vẫn được đánh giá có xu hướng tăng trong dài hạn do đồng USD vẫn có tín hiệu nằm trong xu hướng suy yếu. Thứ 2, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, cùng với nợ công gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn. Thứ ba, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Thông thường, khi căng thẳng địa chính trị giảm, vàng sẽ mất đi vai trò “trú ẩn an toàn”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, giới đầu tư lại nhìn xa hơn – đặt cược vào một chu kỳ nới lỏng tiền tệ và ổn định kinh tế dài hạn. Một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nếu đạt được, sẽ giúp hạ nhiệt giá năng lượng, từ đó kéo giảm áp lực lạm phát toàn cầu. Điều này có thể tạo điều kiện để Fed nới lỏng chính sách, qua đó gián tiếp hỗ trợ giá vàng.

Theo các chuyên gia từ Economic Times, nếu vàng duy trì được đà tăng và đóng cửa tuần ở mức cao, nhiều khả năng các ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ bị phá vỡ trong thời gian tới.

Dù vậy, thị trường vẫn đang ở giai đoạn nhạy cảm, nơi mọi biến động đều phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Giá dầu có thể tiếp tục điều chỉnh nếu nguồn cung được đảm bảo, trong khi vàng vẫn còn dư địa tăng nếu các yếu tố vĩ mô tiếp tục ủng hộ.