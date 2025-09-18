Giá vàng trong nước hôm nay 18/9/2025

Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục được điều chỉnh đi xuống.

Lúc 13h25', giá vàng 9999 của SJC giảm xuống mức 129,7-131,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức hạ thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch 18/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, xuống mức 130-132 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 129.700.000 - 600.000 131.700.000 - 600.000 Doji Hà Nội 129.700.000 - 600.000 131.700.000 - 600.000 Doji TP.HCM 129.700.000 - 600.000 131.700.000 - 600.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 18/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống mức 125,8-128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với sáng nay.

Tương tự, Doji chiều nay cũng hạ giá vàng nhẫn xuống mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng nay.

Trước đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 126,3-129 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Doji sáng nay công bố giá vàng nhẫn ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 125.800.000 - 800.000 128.500.000 - 800.000 Doji 126.300.000 - 500.000 129.300.000 - 500.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật chiều 18/9

Chốt phiên giao dịch 17/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng bằng với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 18/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 8h35' hôm nay (ngày 18/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.682,9 USD/ounce, tăng 6,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 18/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 118,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.676 USD/ounce, tăng 0,2%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.701 USD/ounce.

Giá vàng tăng sau dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ sụt giảm mạnh so với dự báo.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, số nhà khởi công trong tháng 8 đã giảm 8,5%, xuống mức 1,307 triệu căn, tính theo tỷ lệ hàng năm đã điều chỉnh theo mùa. Con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. So với cùng kỳ năm trước, hoạt động xây dựng nhà ở đã giảm 6% so với con số 1,391 triệu căn của tháng 8/2024. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.

Phiên họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra, dự kiến kết thúc với một tuyên bố chính sách và họp báo của Chủ tịch Fed.

Giới chuyên gia và thị trường tài chính đang kỳ vọng FOMC sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2024, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Hoàng Hà

Bên cạnh quyết định về lãi suất, Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế cập nhật. Cuộc họp báo của Chủ tịch Powell được dự đoán rất căng thẳng, bởi các phóng viên sẽ đặt câu hỏi không chỉ về định hướng của nền kinh tế Mỹ và lãi suất mà cả về tính độc lập của Fed.

Ngoài cuộc họp của Fed, một số dữ liệu kinh tế quan trọng khác của Mỹ cũng sẽ được công bố, gồm khảo sát đơn xin vay thế chấp hàng tuần của MBA, báo cáo dự trữ dầu mỏ hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ. Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và quyết định của các nhà đầu tư.

Trong một diễn biến đáng chú ý, tờ Financial Times đưa tin Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty lớn, bao gồm Alibaba và ByteDance, ngừng đặt hàng chip máy tính RTX Pro 6000D của Nvidia Corp. Cơ quan này đã yêu cầu các công ty dừng thử nghiệm và hủy bỏ các đơn đặt hàng hiện có.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vừa cho biết đã đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại tại Madrid, Tây Ban Nha.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất chi phối kim loại quý lúc này chính là quyết định về lãi suất của Fed. Thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một động lực tăng giá mạnh mẽ cho vàng, bởi lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này.

Tuy nhiên, nếu Fed giữ nguyên lãi suất hoặc đưa ra một tuyên bố thận trọng, giá vàng có thể chịu áp lực trong ngắn hạn, mặc dù một dự báo kinh tế ảm đạm từ Fed vẫn có thể hỗ trợ vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại, được thể hiện qua sự sụt giảm của thị trường nhà ở Mỹ, cùng với những bất ổn địa chính trị và rủi ro thương mại, nhu cầu trú ẩn vào vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Mặc dù có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, vàng vẫn được xem là một công cụ bảo toàn tài sản hiệu quả về dài hạn.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và là người sáng lập của BubbleBubble Report, đã đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của vàng. Ông dự báo giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce.