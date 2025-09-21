Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch ngày 20/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước.

So với mức chốt phiên giao dịch của tuần trước, giá vàng SJC đã tăng xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới khép lại tuần ở mức kỷ lục mới, với giá giao ngay đạt 3.683 USD/ounce, tăng 1% so với tuần trước. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng nối lại chu kỳ nới lỏng đã khiến vàng chưa thể trụ vững trên mốc 3.700 USD/ounce.

Quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed trong tuần này tác động mạnh mẽ đến thị trường vàng. Nhiều nhà đầu tư đã bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận. Hơn nữa, việc Fed phát tín hiệu sẽ "nới lỏng thận trọng" và dự kiến chỉ thêm một vài lần cắt giảm lãi suất trong năm tới, làm dấy lên lo ngại về tốc độ nới lỏng chậm hơn kỳ vọng. Điều này giúp đồng USD phục hồi và tạo áp lực giảm giá cho vàng trong ngắn hạn.

Một số nhà phân tích cho rằng việc Fed phải đối mặt với áp lực chính trị để cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu sự độc lập của thể chế này. Nếu điều đó xảy ra, đồng USD có thể bị tổn hại và rủi ro lạm phát sẽ tăng cao, tạo ra một kịch bản rất tích cực cho giá vàng trong dài hạn.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Mặc dù Fed đã vạch ra lộ trình chính sách tiền tệ ít mạnh tay hơn kỳ vọng, một số nhà phân tích lưu ý vẫn có khả năng Fed nới lỏng mạnh hơn, đặc biệt nếu Tổng thống Trump có thể bổ nhiệm thêm các thành viên vào hội đồng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch dự báo xác suất để Fed cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10/2025 lên tới 92%. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời.

Mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh, một số nhà phân tích cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động khi các đợt chốt lời xuất hiện ở mức giá cao.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.684 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.719 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis, cho biết giá vàng có thể dao động quanh mức 3.600 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng khó có khả năng giảm sâu hơn vì Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Các nhà đầu tư chỉ mới bắt đầu quay lại thị trường và với nhiều bất ổn kinh tế hiện nay, ông kỳ vọng sẽ có các đợt mua mạnh khi giá giảm.

Dù đà tăng giá có vẻ đã quá mạnh, lên tới gần 40%, thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của đợt tăng giá này. Với tất cả những bất ổn trên thế giới, tiềm năng mua vàng vẫn rất lớn và giá có thể dễ dàng đạt 4.000 USD vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định, các nhà giao dịch vàng, khi chứng kiến mức tăng từ đầu năm và cho rằng lộ trình chính sách tiền tệ của Fed rõ ràng hơn, đã coi đây là cơ hội để chốt lời. Điều này chắc chắn đã kích hoạt một đợt bán tháo đối với giá kim loại.

Theo ông Aslam, vàng sẽ đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu lạm phát của tuần tới. Nếu lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, hoặc nếu các tin tức chính trị mới gây ra biến động, vàng có thể nhanh chóng tăng tốc hướng tới mức 3.750-3.800 USD.