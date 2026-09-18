Giá vàng thế giới hôm nay 18/9/2026

Lúc 7h20 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.352,5 USD/ounce chiều mua vào và 4.354,5 USD/ounce chiều bán ra, tăng 11,8 USD, tương đương 0,27% so với mức tham chiếu trước đó.

Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên tới 4.382 USD/ounce, trong khi mức thấp nhất ghi nhận quanh 4.257 USD/ounce. Sau khi tăng mạnh lên vùng 4.370-4.380 USD, kim loại quý điều chỉnh về dưới 4.350 USD rồi hồi phục vào cuối phiên.

Đà phục hồi của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về khoảng 4,93%, từ mức 5,01% trước đó, qua đó giảm bớt áp lực đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%, trong khi dự báo của các quan chức cho thấy khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, vùng 4.354 USD/ounce đang là ngưỡng cản gần của vàng. Nếu vượt và duy trì trên mức này, giá có thể hướng tới các vùng 4.403 USD và 4.434 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.373 USD/ounce, tăng 100 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 được niêm yết ở mức 4.391 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Các dự báo mới của Fed cho thấy lãi suất có thể tăng thêm trong năm nay, với mức cuối năm khoảng 4,1%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát vẫn ở mức quá cao và chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể trong xu hướng lạm phát cơ bản. Fed đồng thời đánh giá hoạt động kinh tế và thị trường lao động vẫn tương đối vững, qua đó duy trì áp lực thắt chặt chính sách.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 196.000, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7, cho thấy số người lao động bị sa thải vẫn ở mức tương đối thấp.

Sau quyết định của Fed, diễn biến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với giá vàng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm về khoảng 4,72%, kỳ hạn 10 năm quanh 5%, đồng USD giảm nhẹ.

Trong khi lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, giá dầu giảm có thể góp phần hạ áp lực lạm phát và hỗ trợ lợi suất đi xuống.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường kim loại quý vẫn nhạy cảm với các số liệu mới về lạm phát và việc làm do Fed tiếp tục duy trì chính sách phụ thuộc vào dữ liệu.

Theo Fed chi nhánh Philadelphia, chỉ số khảo sát triển vọng kinh doanh sản xuất tháng 9 đạt 37,8 điểm, giảm từ mức cao nhất 5 năm là 47,4 điểm trong tháng trước. Con số này vẫn cao hơn đáng kể so với dự báo 31,3 điểm của các chuyên gia kinh tế.

Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất tại khu vực tiếp tục mở rộng. Các chỉ số về triển vọng tương lai vẫn cho thấy doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động sản xuất tăng trưởng trong 6 tháng tới.

Giá dầu tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng vàng. Giá dầu Brent giảm về khoảng 103,48 USD/thùng, dầu WTI quanh 100,65 USD/thùng.

Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế và một số gián đoạn tại các tuyến dẫn dầu của Saudi Arabia chưa được giải quyết hoàn toàn. Giá dầu giảm giúp hạ bớt áp lực lạm phát, nhưng rủi ro địa chính trị chưa được loại bỏ vẫn duy trì nhu cầu phòng thủ đối với vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/9/2026

Ngày 17/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, lạm phát, chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối mạnh, có thể khiến Fed duy trì lập trường thắt chặt trong thời gian tới.

Ông Zaccarelli cho rằng Fed có thể không tăng lãi suất liên tiếp tại mọi cuộc họp mà có thể duy trì lãi suất ở một số thời điểm trước khi tiếp tục điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, triển vọng vàng phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát, lợi suất trái phiếu và các tín hiệu chính sách tiếp theo của Fed. Nếu lãi suất và lợi suất duy trì ở mức cao, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực.

Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay đang đối mặt với vùng kháng cự 4.354 USD/ounce. Nếu vượt và duy trì trên vùng này, giá có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.403 USD/ounce và 4.433 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 4.283 USD/ounce. Nếu thủng mốc này, giá vàng có thể lùi tiếp về 4.256 USD/ounce và 4.217 USD/ounce. Hiện 4.354 USD/ounce là kháng cự đầu tiên, còn 4.283 USD/ounce là vùng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn.