Giá vàng thế giới hôm nay 16/9/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 15/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.293 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.328 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 1%, tương ứng giảm 42 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 15/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 15/9 giảm khoảng 11 USD (-0,3%) xuống 4.293 USD/ounce. Nhưng giá bạc tăng 0,4 USD lên 63,53 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ vượt 5%/năm, lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng vượt 5,375%/năm, có thời điểm lên khoảng 5,4%, khi thị trường lo ngại lạm phát và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng chịu áp lực giảm. Ảnh: Minh Hiền

Chỉ số USD tăng 0,22% lên 99,61 điểm. Giá dầu WTI tăng hơn 1,3% lên 102,7 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,1% lên 106,8 USD/thùng.

Việc đồng USD duy trì ở mức cao cùng lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh kỷ lục đang tạo ra áp lực đè nặng lên giá vàng và các tài sản hàng hóa. Vàng là tài sản không tạo ra lợi tức, do đó khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn, thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản khác.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh mạnh lên khiến các loại hàng hóa định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể gây sức ép lên nhu cầu và giá hàng hóa. Điều này làm giảm nhu cầu tiêu thụ trên thị trường quốc tế, kích hoạt làn sóng bán tháo và kéo mặt bằng giá các loại tài sản hàng hóa đi xuống mạnh mẽ.

Giá dầu tăng mạnh cũng khiến giới đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng, qua đó có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc vào rạng sáng 17/9 (giờ Việt Nam).

Giá vàng trong nước hôm nay 16/9/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 15/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tính Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 15/9 ở mức 25.730 đồng/USD (mua vào) và 25.760 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng giảm trong khi bạc ổn định khi thị trường tiếp tục định giá lại triển vọng lãi suất Mỹ sau các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Thị trường tương lai đang dự báo xác suất Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tuần này lên tới 86-93%.

Với vàng, tín hiệu chính sách sau quyết định lãi suất quan trọng hơn bản thân việc tăng lãi suất, bởi nó quyết định liệu chu kỳ thắt chặt có kéo dài sang quý IV hay không.

Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng quanh eo biển Hormuz cũng tạo tác động hai chiều với vàng. Diễn biến này làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, đồng thời cũng đẩy kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu tăng, gây sức ép lên kim loại quý. Các thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu cũng chịu áp lực trước triển vọng lãi suất cao và giá năng lượng tăng.

Trong ngắn hạn, đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục là những rào cản đối với giá vàng. Nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt và để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất trong các cuộc họp tới, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và lùi về các vùng thấp hơn.