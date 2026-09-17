Giá vàng thế giới hôm nay 17/9/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.355 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.390 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 0,5%, tương ứng tăng 20 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 11 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 16/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 16/9 tăng khoảng 60 USD (+1,4%) lên 4.355 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường Mỹ quay đầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt sau khi leo thang trên thị trường châu Á trước đó. Dầu WTI hạ từ trên 106 USD/thùng về 104 USD/thùng. Dầu Brent từ mức 109 USD/thùng về 107 USD/thùng.

Dầu giảm giá khiến giới đầu tư bớt lo ngại về lạm phát leo thang tại Mỹ và trên thế giới.

Lực cầu bắt đáy và hoạt động mua trả hàng cho các hợp đồng bán khống trước đó cũng là yếu tố góp phần giúp giá vàng hồi phục nhanh. Trước đó, giá vàng đã giảm rất sâu và có lúc về 4.270 USD/ounce trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ.

Giá vàng SJC hồi phục sau chuỗi ngày giảm sâu. Ảnh: Minh Hiền

Vàng tăng sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 8 tăng 1,2%, vượt kỳ vọng tăng 0,7%. Dữ liệu này củng cố nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu, đồng thời làm thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường thận trọng với lạm phát.

Thông thường, theo lý thuyết kinh tế cơ bản, chi tiêu tiêu dùng Mỹ tăng mạnh sẽ báo hiệu một nền kinh tế khỏe mạnh, có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Điều này đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, vốn là yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng.

Tuy nhiên, việc giá vàng bật tăng trở lại ngay sau dữ liệu chi tiêu tiêu dùng khả quan xuất phát từ mối lo lạm phát tái bùng phát. Khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu mạnh tay hơn dự kiến, thị trường lo ngại lạm phát cầu kéo (demand-pull inflation) sẽ duy trì ở mức cao hoặc tăng trở lại.

Vàng thường được nhà đầu tư sử dụng như một tài sản phòng thủ trước rủi ro lạm phát, bất ổn kinh tế và tiền tệ. Khi rủi ro lạm phát gia tăng, dòng tiền tìm đến vàng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào lãi suất thực, liên quan giữa lãi suất danh nghĩa và kỳ vọng lạm phát.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/9/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 16/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 16/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 16/9 ở mức 25.720 đồng/USD (mua vào) và 25.770 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Vàng tăng giá trở lại nhờ sức cầu bắt đáy và hoạt động mua bù đắp các hợp đồng bán khống khi giá vàng giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, vàng được dự báo còn chịu nhiều áp lực trước một đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu liên tục leo thang, lên các đỉnh cao mới.

Giới đầu tư đang phân tích các tín hiệu chính sách của Fed trong thời gian tới cũng như sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Sau cuộc họp tháng 9, câu hỏi tiếp theo là Fed sẽ phát tín hiệu gì về lộ trình lãi suất những tháng cuối năm, đặc biệt là khả năng tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong tháng 12. Liệu Mỹ có bước vào một chu kỳ thắt chặt mới hay không? Cuộc đua tăng lãi suất trên thế giới sẽ tác động ra sao tới thị trường tài chính toàn cầu? Nợ công cao kỷ lục có tạo ra một cuộc khủng hoảng mới trên toàn thế giới không?

Bên cạnh đó, biến động giá dầu cũng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới giá vàng. Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị quan trọng dẫn đến nguồn cung dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ.

Giá dầu đã giảm lần đầu tiên trong tuần này sau khi có báo cáo về việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng thêm 7,1 triệu thùng, nhưng rủi ro nguồn cung rộng hơn vẫn chưa được giải quyết. Đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của Saudi Arabia vẫn đang ngừng hoạt động.