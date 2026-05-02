Giá vàng thế giới hôm nay 2/5/2026

Lúc 21h30 ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.647 USD/ounce, tăng 23 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.664 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh 78 USD trong phiên giao dịch hôm thứ Năm. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Đồng USD suy yếu giúp giảm chi phí đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của vàng trên thị trường toàn cầu. Lợi suất trái phiếu thực có dấu hiệu giảm, tạo điều kiện cho lực mua gia tăng.

Trong khi đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tăng rõ rệt trong phiên, cho thấy sự trở lại của dòng tiền tổ chức thay vì chỉ là hoạt động đầu cơ ngắn hạn. Lực mua từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Giá vàng thế giới lao dốc, rời mốc 4.600 USD/ounce, sau đó phục hồi trở lại trong đầu phiên giao dịch thứ Sáu tại thị trường Mỹ.

Giá vàng thế giới biến động mạnh. Ảnh: Tùng Đoàn

Chính sách của các ngân hàng trung ương tiếp tục là tâm điểm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh ra quyết định trong tuần này.

Các ngân hàng đều giữ nguyên lãi suất, đồng thời nhấn mạnh sự thận trọng đối với lạm phát và phát tín hiệu rằng việc nới lỏng chính sách có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng trước đó của thị trường.

Các quan chức ngân hàng trung ương tiếp tục nhấn mạnh cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu, đặc biệt là diễn biến lạm phát và tác động của giá năng lượng cao.

Căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột Mỹ - Iran tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô, khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung qua các tuyến vận chuyển quan trọng vẫn hiện hữu, khiến thị trường năng lượng duy trì ở mức cao. Môi trường này tiếp tục tạo nền hỗ trợ cho giá vàng, dù các yếu tố vĩ mô như lãi suất và biến động tiền tệ vẫn chi phối diễn biến giá trong ngắn hạn.

Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ giữ nguyên ở mức 52,7 điểm trong tháng 4. Con số này thấp hơn kỳ vọng của thị trường, khi các nhà kinh tế dự báo mức 53,1. Báo cáo cho thấy xung đột tại Iran tiếp tục là yếu tố chính chi phối tâm lý trong lĩnh vực sản xuất.

Giá dầu thô Nymex WTI vẫn duy trì ở mức cao, giao dịch ngay dưới ngưỡng 104 USD/thùng trong phiên đầu ngày tại Mỹ. Chỉ số USD suy yếu nhẹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện duy trì quanh mức 4,39%.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/5/2026

Trước kỳ nghỉ lễ (30/4-1/5), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, triển vọng giá vàng được đánh giá tích cực nhưng đi kèm mức độ biến động cao, khi thị trường chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố vĩ mô trái chiều.

Theo các chuyên gia, rủi ro địa chính trị vẫn là động lực quan trọng nâng đỡ giá vàng. Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như vàng.

Lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao hơn mục tiêu, làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Tuy nhiên, yếu tố chính sách tiền tệ đang tạo ra lực cản nhất định. Fed cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì lập trường thận trọng, chưa vội nới lỏng chính sách do lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản không tự sinh lãi.

Ngoài ra, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu cũng là biến số quan trọng. Nếu lợi suất tiếp tục hạ nhiệt và USD suy yếu, giá vàng sẽ có thêm dư địa tăng; ngược lại, sự phục hồi của hai yếu tố này có thể gây áp lực điều chỉnh.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng nhưng xen kẽ các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Biên độ dao động dự kiến sẽ ở mức cao, phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng nới lỏng chính sách và rủi ro lạm phát.

Trong kịch bản dữ liệu kinh tế tích cực và lãi suất duy trì cao lâu hơn dự kiến, thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn.