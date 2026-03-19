Đến sáng ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà rơi xuống mức 4.830 USD/ounce, đánh dấu một trong những phiên giảm kỷ lục của vàng.

Trên thế giới, tới 20h45 ngày 18/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.840 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.866 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/3 cao hơn khoảng 11,7% (tương đương tăng 505 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 153,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 29 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,7% trong tháng Hai.

Trước đó, giá vàng thế giới chật vật tìm điểm tựa sau khi liên tục đe dọa xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD/ounce. Sau khi chứng kiến ​​áp lực bán liên tục suốt đêm, kim loại quý này đang phải đối mặt với những khó khăn bổ sung khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục gia tăng, với giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến ​​trong tháng trước.

Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Tư thông báo rằng chỉ số giá sản xuất (PPI) chính thức đã tăng 0,7% trong tháng Hai, sau mức tăng 0,5% của tháng Giêng. Dữ liệu lạm phát mới nhất cao hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 0,3%.

Theo báo cáo, trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn tổng thể đã tăng 3,4%. Đây là mức tăng 12 tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2025, khi giá cả cũng tăng 3,4%.

Chỉ số giá sản xuất cốt lõi (Core PPI), loại bỏ các chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,5% trong tháng trước, sau mức tăng 0,8% của tháng Giêng. Lạm phát sản xuất cốt lõi cũng mạnh hơn dự kiến, vì các dự báo đồng thuận đã dự đoán mức tăng 0,3%.

Giá vàng thế giới lao dốc. Ảnh: HH

Báo cáo cho biết trong 12 tháng qua, chỉ số giá sản xuất cốt lõi (PPI) tăng 3,5%; các nhà kinh tế dự đoán mức tăng là 3,7%.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) được xem là một chỉ báo lạm phát hàng đầu, vì các nhà sản xuất chuyển chi phí đầu vào cao hơn sang người tiêu dùng.

Đồng USD tăng sau thông tin về chỉ số PPI. Giới đầu tư đánh cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn sau khi có tín hiệu xấu về lạm phát.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng SJC đứng giá trong khi vàng nhẫn giảm mạnh vào cuối ngày.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 179,7-182,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước .

Tới cuối giờ chiều ngày 18/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180,5-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 178,8-181,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới cuối ngày 18/3 đứng ở mức 27.400 đồng/USD (mua) và 27.450 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố vào thời điểm không thuận lợi khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Các nhà kinh tế không kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất trước mùa hè; tuy nhiên, dữ liệu lạm phát mới nhất có thể buộc ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường trung lập lâu hơn dự kiến.

Các nhà kinh tế lưu ý rằng sự tăng mạnh trong chỉ số giá sản xuất (PPI) được ghi nhận trước khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran, điều này đã đẩy giá dầu tăng mạnh và tạo ra một nút thắt cổ chai đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu ở Trung Đông.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng giá vàng và bạc có thể tiếp tục biến động theo diễn biến của thị trường chứng khoán. Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, vàng và bạc sẽ chịu áp lực giảm.

Theo ông Pavilonis, trong kịch bản xấu hơn, cả TTCK và kim loại quý đều có thể tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn khi nhà đầu tư giảm mức độ rủi ro. Giá vàng thậm chí có thể giảm về quanh vùng 4.200 USD/ounce.

Về dài hạn, đa số các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn tăng. Theo UBS, trong năm 2026, giá vàng sẽ lên mức 6.200 USD/ounce. Vàng chủ yếu giúp bảo vệ chống lại các rủi ro tiền tệ như mất giá tiền tệ, thâm hụt ngân sách gia tăng và suy thoái kinh tế, những hậu quả có thể xảy ra do các cuộc xung đột địa chính trị.