Tính tới 19h50 ngày 18/3 (giờ Việt Nam), giá vàng tại thị trường châu Âu bất ngờ lao dốc mất tổng cộng 130 USD (-2,6%) xuống dưới ngưỡng 4.880 USD/ounce sau khi Mỹ công bố một số thông tin kinh tế quan trọng. Đến 20h14, giá vàng lao xuống 4.851 USD/ounce, giảm tới 150 USD.

Cụ thể, Mỹ công bố giá sản xuất (PPI) theo tháng tăng 0,7%, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo 0,3% của các chuyên gia kinh tế và cũng cao hơn mức 0,5% của tháng trước.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) là thước đo sự thay đổi giá cả mà các nhà sản xuất trong nước nhận được cho hàng hóa và dịch vụ của họ. Chỉ số này là một thước đo lạm phát, phản ánh trước xu hướng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Khi giá cả sản xuất tăng thì sau đó một vài tháng chỉ số giá tiêu dùng cũng sẽ tăng, vì các công ty chuyển tiếp chi phí sang người tiêu dùng.

Thông tin này được cho là sẽ tác động tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm nay.

Cuộc họp của Fed tối 18/3 (giờ Việt Nam) diễn ra trong một bối cảnh khá đặc biệt, khi sự chú ý của thị trường không còn tập trung hoàn toàn vào chính sách tiền tệ mà bị chi phối mạnh bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Dù vậy, quyết định của FOMC vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng kỳ vọng lãi suất.

Giới phân tích gần như đồng thuận rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng điểm mấu chốt nằm ở thông điệp đi kèm. Ngân hàng Trung ương Mỹ đang đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan: một mặt, giá năng lượng tăng do xung đột có thể đẩy lạm phát đi lên; mặt khác, các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và tiêu dùng lại làm gia tăng rủi ro giảm tốc kinh tế.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sẽ đóng vai trò quyết định, khi thị trường tìm kiếm tín hiệu liệu Fed có sẵn sàng “bỏ qua” cú sốc lạm phát mang tính tạm thời để hỗ trợ tăng trưởng, hay sẽ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong thời gian dài hơn.

Giá vàng tối 18/3 giảm mạnh. Ảnh: MH

Chính sự bất định này đang khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên phân hóa mạnh, với các tổ chức tài chính lớn đưa ra những kịch bản rất khác nhau về thời điểm cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Với số liệu PPI vừa được công bố, giới đầu tư lo ngại Fed có thể có quan điểm diều hầu về chính sách tiền tệ.

Đồng USD ngay lập tức tăng hơn 0,2% lên 99,8 điểm.

Vào tối 18/3, giá vàng nhẫn được một số cửa hàng lớn niêm yết giảm thêm 700.000 đồng xuống 181,8 triệu đồng/lượng (giá bán), so với mức 182,5 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều và 183 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng.

Trong những ngày gần đây, tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo Heraeus, cú sốc giá dầu nếu kéo dài có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh chu kỳ kinh doanh hiện nay đã kéo dài gần 6 năm – mức thường thấy trước khi nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái.

Vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, có thể chịu áp lực điều chỉnh nhưng thường giảm ít hơn so với các kim loại khác. Trong khi đó, bạc và nhóm kim loại bạch kim – vốn có tỷ trọng sử dụng lớn trong công nghiệp – có nguy cơ giảm mạnh hơn khi hoạt động sản xuất và nhu cầu công nghiệp suy yếu.