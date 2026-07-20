Giá vàng thế giới hôm nay 20/7/2026

Giá vàng thế giới tuần qua tiếp tục chịu áp lực giảm. Mở cửa ở mức 4.108 USD/ounce, giá vàng ghi nhận có thời điểm tăng lên đỉnh tuần 4.122 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Đà tăng nhanh chóng suy yếu do căng thẳng quanh Iran và eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát và giúp giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất

Tới giữa tuần, giá vàng được hỗ trợ sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ hạ nhiệt xuống 3,5%, giúp giảm bớt lo ngại Fed sớm tăng lãi suất. Nhịp phục hồi không bền vững khi dữ liệu giá sản xuất (PPI) và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

Áp lực bán gia tăng vào cuối tuần sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục giữ lập trường thắt chặt. Cùng lúc, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khiến giá dầu tăng mạnh, kéo giá vàng xuống mức thấp nhất tuần là 3.959,37 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.017 USD/ounce, giảm 2,5% so với tuần trước. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.023 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tâm điểm tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày thứ Năm. Giới đầu tư phần lớn kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất.

Thị trường cũng theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, chỉ số PMI sơ bộ tháng 7 của S&P Global và doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 6.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chuyển sang bi quan rõ rệt về triển vọng giá vàng. Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 7% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 79% nhận định giá sẽ giảm và 14% cho rằng thị trường đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn thiếu động lực phục hồi khi liên tục suy yếu trong những phiên gần đây.

Giá vàng đang đứng trước nguy cơ kiểm định lại mức đáy của năm quanh 3.943 USD/ounce, thiết lập vào cuối tháng 6. Trong tuần qua, giá vàng nhiều lần không vượt được đường trung bình động 20 ngày, hiện ở khoảng 4.071 USD/ounce.

Ông Chandler nhận định thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương bán vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân đang rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng phần lớn rủi ro địa chính trị đã được phản ánh vào giá vàng sau đợt giảm mạnh từ cuối tháng 1.

Theo ông Colombo, dù nhiều lần bị bán xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, giá vàng đều nhanh chóng phục hồi từ vùng hỗ trợ 3.980-3.960 USD/ounce, cho thấy lực mua vẫn xuất hiện ở các vùng giá thấp và áp lực bán có thể đang dần cạn kiệt.

Biểu đồ ngày của vàng đang hình thành mô hình tam giác, phản ánh giai đoạn tích lũy với biên độ dao động ngày càng thu hẹp.

Ông kỳ vọng thị trường sẽ sớm xuất hiện một nhịp biến động mạnh. Nếu giá bứt phá lên trên mô hình này, vàng có thể bước vào một đợt phục hồi mới.

Ngược lại, nếu phá vỡ dứt khoát dưới mốc 4.000 USD/ounce, giá vàng có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

Theo ông Colombo, thị trường đang ở thời điểm mang tính quyết định và vẫn giữ quan điểm thận trọng nhưng lạc quan về triển vọng của vàng.