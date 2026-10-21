Giá vàng thế giới hôm nay 21/10

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.126 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.134 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng giảm 209 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 20/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 20/10 giảm 16 USD (-0,4%) xuống 4.126 USD/ounce.

Vàng thế giới giảm trong bối cảnh giá dầu leo thang, qua đó có thể kéo lạm phát của Mỹ và thế giới đi lên. Mặt bằng giá cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ vào cuối năm.

Tính đến 21h ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng thêm 0,2% lên 98,8 USD/thùng. Giá dầu Brent leo lên gần 110 USD/thùng.

Tuy nhiên, đà giảm của vàng bị hạn chế nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ giảm 0,86% xuống 5,426%/năm. Chỉ số USD giảm 0,3% xuống 101,68 điểm.

Đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh chỉ số khởi công nhà mới tại Mỹ giảm 5,2% trong tháng 9. Đây là tín hiệu có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 20/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với phiên liền trước. Áp lực còn ở phía trước khi mà giá trong nước cao hơn giá thế giới quy đổi khá nhiều.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,7-141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 20/10 ở mức 26.000 đồng/USD (mua vào) và 26.080 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Hoạt động xây nhà tại Mỹ yếu hơn dự kiến ​​làm nổi bật tác động của chi phí vay cao đối với nền kinh tế Mỹ, trong khi giá dầu thô tăng và lạm phát dai dẳng tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz đã hạn chế khả năng Mỹ quay lại giảm lãi suất trong năm sau.

Thị trường đang giằng co giữa tăng trưởng kinh tế suy yếu và lạm phát dai dẳng. CPI tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong khi giá sản xuất tăng 6,3%. Thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 với xác suất 82,8%, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 93,6%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,1%, trong khi đồng USD giảm nhẹ.

Trong thời gian Fed im lặng trước cuộc họp, các dữ liệu về việc làm, hoạt động sản xuất, dịch vụ và tâm lý tiêu dùng sẽ định hình kỳ vọng chính sách. Số liệu kinh tế suy yếu có thể làm giảm áp lực tăng lãi suất, kéo lợi suất trái phiếu xuống và hỗ trợ giá vàng.

Ngược lại, lạm phát dai dẳng, giá năng lượng cao và dữ liệu kinh tế tích cực có thể củng cố khả năng Fed thắt chặt tiền tệ, gây sức ép lên kim loại quý.