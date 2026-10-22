Giá vàng thế giới hôm nay 22/10

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết ở mức 4.121,7 USD/ounce (mua vào) và 4.123,7 USD/ounce (bán ra), giảm 18,6 USD/ounce, tương đương 0,45% so với mức tham chiếu trước đó.

Biểu đồ Kitco ngày 22/10 cho thấy giá vàng biến động mạnh trong biên độ rộng. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.145 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm, xuống mức thấp nhất 4.104 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên lên tới 41 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.129 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.132 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng giảm 206 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 21/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 21/10 tăng 1,7 USD (+0,04%) lên 4.129 USD/ounce.

Vàng thế giới vẫn ở mức thấp trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Nhiều ngân hàng trung ương khác cũng phát tín hiệu tương tự.

Lạm phát tại Anh tăng lên 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 9, từ mức 3,1% của tháng trước và cao hơn dự báo 3,4% của giới kinh tế. Chi phí xăng và dầu diesel tăng mạnh góp phần đẩy lạm phát lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 11.

Tại Mỹ, giới đầu tư đánh cược Fed có thể tăng lãi suất 0,25-0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 21/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 21/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 21/10 ở mức 26.000 đồng/USD (mua vào) và 26.080 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Thị trường đang giằng co giữa dấu hiệu tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và áp lực lạm phát dai dẳng. Trong tháng 9, CPI của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá sản xuất tăng tương ứng 1,3% và 6,3%. Các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 83%, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 94%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,1%, từ mức đỉnh gần đây trên 5,3%, nhờ dữ liệu thị trường nhà ở yếu và lo ngại về ổn định tài chính. Tuy nhiên, đồng USD vẫn ở mức cao và triển vọng Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ vẫn gây sức ép lên giá vàng.

Giới đầu tư đang chờ các dữ liệu về tồn kho dầu, việc làm, PMI sản xuất và dịch vụ, cùng tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Số liệu kinh tế yếu có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất, hỗ trợ vàng nhờ lợi suất và đồng USD đi xuống. Ngược lại, lạm phát dai dẳng hoặc giá năng lượng tăng trở lại sẽ củng cố khả năng Fed thắt chặt chính sách, gây bất lợi cho kim loại quý.

Căng thẳng Mỹ-Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu phục hồi trong ngày thứ Tư sau thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhận định triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Washington trong ngắn hạn còn hạn chế. Giá dầu Brent đã vượt 110 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát.

Dù lượng dầu xuất khẩu Trung Đông đạt trung bình 24,6 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 18/10, cao hơn mức 23,3 triệu thùng/ngày trước chiến tranh, lượng dầu vận chuyển trực tiếp qua Hormuz vẫn thấp hơn khoảng 33%. Các cuộc tấn công tiếp tục đe dọa sự ổn định nguồn cung.

Đối với vàng, căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng lại làm gia tăng áp lực lạm phát và kỳ vọng Fed thắt chặt tiền tệ, hạn chế đà tăng. Bạc cũng chịu sức ép từ triển vọng lãi suất cao và nguy cơ hoạt động kinh tế suy yếu. Triển vọng ngắn hạn của cả hai kim loại vì vậy vẫn thiếu rõ ràng.