Giá vàng thế giới hôm nay 21/3/2026

Lúc 22h ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.570 USD/ounce, giảm 80,4 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.552 USD/ounce.

Giá vàng thế giới không còn duy trì được đà tăng mạnh theo vai trò trú ẩn an toàn như giai đoạn đầu xung đột. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong 6 năm qua. Thị trường đang chịu tác động lớn hơn từ triển vọng lãi suất, biến động giá năng lượng và sức mạnh của đồng USD.

Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên vàng là lo ngại lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao. Chiến sự tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh, qua đó khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương sớm cắt giảm lãi suất.

Trước khi xung đột Iran nổ ra, thị trường còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng khoảng 61 điểm cơ bản trong năm nay. Hiện giới giao dịch chỉ còn đặt cược vào cắt giảm khoảng 3 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đi lên trong bối cảnh thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,83%, kỳ hạn 5 năm lên 3,91%, trong khi lợi suất chuẩn 10 năm ở mức 4,3%. Chỉ số USD cũng tăng, giá dầu thô Nymex neo quanh 96,5 USD/thùng.

Không chỉ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn khác cũng phát đi thông điệp thận trọng. Trong tuần này, Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều giữ nguyên lãi suất khi phải đối mặt với triển vọng kinh tế bất định do xung đột Trung Đông.

Bên cạnh vàng, thị trường bạc cũng thu hút sự chú ý khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng vọt. Theo số liệu hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập hơn 790 tấn bạc trong hai tháng đầu năm 2026, riêng tháng 2 đạt gần 470 tấn – mức cao nhất từng ghi nhận cho tháng này. Nhu cầu công nghiệp và đầu tư tăng mạnh đã đẩy giá bạc trong nước của Trung Quốc lên cao hơn đáng kể so với mặt bằng quốc tế.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/3/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, giao dịch ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, chốt phiên ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia của CRU Group nhận định đà tăng mạnh của vàng trong thời gian qua không phải là hiện tượng “bong bóng”. Giá vàng đang trải qua quá trình tái định giá gắn với niềm tin tiền tệ, mức nợ công toàn cầu và diễn biến của lãi suất thực. Vai trò của vàng trong hệ thống tài chính ngày càng được chú ý, vượt ra khỏi yếu tố cung - cầu truyền thống.

Theo CRU, việc giá vàng tăng từ khoảng 2.000 USD/ounce lên vùng đỉnh gần 5.600 USD/ounce trong thời gian qua phản ánh sự điều chỉnh giá trị trong bối cảnh mới của kinh tế toàn cầu. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy hệ thống tiền tệ hiện tại bị phá vỡ.

Nhóm phân tích cũng đưa ra các kịch bản giả định để minh họa dư địa tăng giá của vàng. Mỹ hiện nắm giữ hơn 8.100 tấn vàng, trong khi tổng cung tiền M2 khoảng 22.000 tỷ USD. Nếu lượng tiền này được bảo chứng hoàn toàn bằng vàng, giá có thể lên tới 85.000 USD/ounce.

Nếu tỷ lệ bảo chứng ở mức 20%, giá tương ứng khoảng 17.000 USD/ounce. Trong trường hợp gắn với cơ sở tiền tệ, giá vàng có thể dao động trong khoảng 8.000-20.000 USD/ounce.

CRU lưu ý các con số trên không phải là dự báo chính thức. Các tính toán nhằm cho thấy khoảng cách lớn giữa quy mô tài chính hiện đại và lượng vàng dự trữ. Giá vàng không bị giới hạn bởi sản lượng khai thác hay nhu cầu công nghiệp. Yếu tố quyết định nằm ở mức độ bất ổn của hệ thống tài chính và nhu cầu phòng vệ của nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh. Thị trường chịu tác động từ lãi suất, lạm phát, lợi suất trái phiếu Mỹ và diễn biến địa chính trị. Nếu các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ, giá vàng có thể còn chịu áp lực điều chỉnh.

Về trung và dài hạn, vàng vẫn có nền tảng hỗ trợ. Nợ công toàn cầu tăng, rủi ro địa chính trị kéo dài, nhu cầu tích trữ tài sản an toàn gia tăng. Một phần nhỏ dòng vốn toàn cầu chuyển sang vàng cũng có thể tạo ra biến động lớn về giá.