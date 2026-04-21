Giá vàng thế giới hôm nay 21/4/2026

Lúc 22h30 ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.797 USD/ounce, giảm 30 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.819 USD/ounce.

Tâm điểm chú ý tiếp tục dồn về Trung Đông. Iran được cho là vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo tại Pakistan.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau những phát biểu cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump. Các báo cáo cho thấy Mỹ đang chuẩn bị gia tăng hoạt động kiểm soát đối với các tàu liên quan Iran. Nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz khiến thị trường năng lượng phản ứng mạnh, đẩy giá dầu WTI tăng lên quanh 88,50 USD/thùng.

Căng thẳng địa chính trị đang làm dấy lên nguy cơ đình lạm toàn cầu. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước khả năng kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại trong khi lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao do cú sốc giá năng lượng.

Các khảo sát hoạt động kinh doanh dự kiến công bố trong tuần này tại Mỹ, châu Âu và nhiều nền kinh tế lớn được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn tác động của xung đột Trung Đông tới tăng trưởng. Giới phân tích cho rằng nếu dữ liệu tiếp tục suy yếu trong khi giá cả vẫn leo thang, kịch bản đình lạm có thể trở thành rủi ro hiện hữu đối với kinh tế toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống 3,1%, đồng thời nâng dự báo lạm phát do giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Cảnh báo này càng củng cố tâm lý thận trọng trên các thị trường tài chính.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng chiều mua và hạ 700 nghìn đồng chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 200 nghìn đồng ở chiều mua và rẻ hơn 700 nghìn đồng ở chiều bán so với mức chốt tuần trước, kết phiên ở mức 167,8-170,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng chiều mua và không đổi ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu rẻ hơn 500 nghìn đồng so với mức kết tuần trước, giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng có thể suy yếu trong ngắn hạn. Vàng đang dần phục hồi và tiếp cận vùng 4.900 USD, trùng với đường trung bình động 50 ngày. Động lực phục hồi gần đây chủ yếu đến từ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, yếu tố có thể làm giảm áp lực lạm phát và qua đó làm suy yếu nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản phòng thủ.

Kuptsikevich cảnh báo thị trường có thể đối mặt phản ứng “mua theo tin đồn, bán theo sự thật”, nhất là khi đà tăng của vàng đã có dấu hiệu chậm lại. Nếu giá không thể vượt bền vững trên mốc 4.900 USD, khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh sẽ gia tăng.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng, dù cho rằng thị trường có thể đang tiến gần vùng cạn lực tăng. Ông nhận định xu hướng chủ đạo hiện vẫn nghiêng về đi lên, song cảnh báo đợt tăng hiện tại có thể là chặng cuối của sóng phục hồi bắt đầu từ đáy tháng 3.

Theo Moor, vàng đang tiến vào các vùng có nguy cơ “kiệt sức” về mặt kỹ thuật, và nếu chạm các vùng mục tiêu ngắn hạn rồi đảo chiều, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh đáng kể. Xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, trừ khi các cấu trúc giá ngắn hạn bị xuyên thủng một cách rõ ràng.

Chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco đánh giá vàng vẫn có nền tảng kỹ thuật tích cực, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng hòa dịu tại Trung Đông giúp cải thiện tâm lý thị trường mà không làm suy giảm hoàn toàn nhu cầu phòng thủ.

Theo Wyckoff, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đưa hợp đồng vàng tháng 6 đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh 5.000 USD/ounce. Trong khi đó, vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại 4.750 USD và thấp hơn là 4.700 USD, còn ngưỡng 4.500 USD được xem là ranh giới kỹ thuật quan trọng nếu xu hướng giảm xuất hiện.