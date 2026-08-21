Giá vàng trong nước hôm nay 21/8/2026

Lúc 8h34’ sáng nay (21/8), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lúc 9h sáng nay (21/8), Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 143,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cao hơn vàng nhẫn SJC 1,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/8/2026

Đến 8h38', vàng thế giới tăng lên trên 4.530 USD/ounce.

Sáng nay 21/8, lúc 8h18', giá vàng tiếp tục trụ ở mốc cao trên 4.524 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối 20/8 quay đầu tăng mạnh sau nhịp lao dốc đầu phiên Mỹ, có thời điểm vượt 4.538 USD/ounce. Việc nhanh chóng lấy lại mốc 4.500 USD cho thấy lực mua vàng vẫn rất lớn, qua đó có thể kéo giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vào sáng 21/8.

Tối 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới biến động dữ dội. Sau khi có lúc giảm xuống gần 4.450 USD/ounce, giá vàng giao ngay nhanh chóng đảo chiều, vượt 4.538 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, giá kim loại quý đã phục hồi gần 90 USD/ounce từ đáy trong ngày và vượt mức cao nhất 4.528,3 USD/ounce được Kitco ghi nhận trước đó.

Đà hồi phục mạnh cho thấy áp lực chốt lời sau phiên tăng gần 4% ngày 19/8 đã nhanh chóng được hấp thụ. Người mua tiếp tục nhập cuộc khi giá vàng lùi về vùng 4.450 USD/ounce.

Giá vàng trong nước ở mức cao. Ảnh: Phạm Hải

Trước đó, giá vàng chịu sức ép khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm còn 206.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 210.000 đơn. Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia trong tháng 8 cũng tăng từ 41,4 lên 47,4 điểm, cao hơn nhiều so với dự báo 25 điểm và đạt mức cao nhất trong 5 năm.

Các dữ liệu này cho thấy thị trường lao động và hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn vững, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, sức ép từ dữ liệu kinh tế Mỹ không đủ kéo giá vàng đi xuống lâu. Kim loại quý nhanh chóng tăng trở lại nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ hạ nhiệt và nhu cầu trú ẩn trước những rủi ro trên thị trường tài chính

Dự báo giá vàng

Wells Fargo Investment Institute dự báo giá vàng có thể tăng thêm khoảng 11% từ nay đến cuối năm nhờ kỳ vọng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất, dòng tiền ETF cải thiện và nhu cầu mua vàng bền bỉ tại châu Á cũng như các ngân hàng trung ương.

Theo Wells Fargo, giá vàng đã tăng hơn 7% trong tuần đầu tháng 8. Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng có dấu hiệu chững lại, thậm chí bắt đầu đảo chiều. Dù giá vàng giảm khoảng 5% trong nửa đầu năm, nhà đầu tư châu Á vẫn liên tục mua vào.

Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng phục hồi trong quý II, củng cố vai trò của vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, rủi ro lạm phát và biến động thị trường.

Wells Fargo cho rằng đà tăng của vàng sẽ không diễn ra theo đường thẳng do chính sách tiền tệ Mỹ vẫn tạo áp lực. Ngân hàng này hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống 4.900-5.100 USD/ounce. So với mức khoảng 4.485 USD hiện nay, vùng mục tiêu này tương ứng dư địa tăng khoảng 9-14%.

Sameer Samana, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu và tài sản thực toàn cầu của Wells Fargo, nhận định rủi ro giảm giá của vàng đang dần được phản ánh vào thị trường.

Ông Samana cảnh báo vàng vẫn có thể giảm về 3.500 USD/ounce trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, vùng 4.500-4.900 USD/ounce có thể trở thành kháng cự.

Về dài hạn, Samana cho rằng nếu kinh tế giảm tốc do giá dầu và lãi suất cao, các ngân hàng trung ương có thể quay lại cắt giảm lãi suất và hỗ trợ giá vàng.