Giá vàng thế giới hôm nay 21/9/2026

Giá vàng thế giới biến động mạnh do tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất Mỹ, giá dầu và căng thẳng địa chính trị. Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần quanh 4.340 USD/ounce, sau đó giảm mạnh khi giá dầu tăng và căng thẳng Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát. Đến ngày 16/9, giá vàng có thời điểm xuống 4.279 USD/ounce.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 3,75-4%, giá vàng tiếp tục giảm và xuống mức thấp nhất tuần, khoảng 4.261 USD/ounce.

Kim loại quý phục hồi trong hai phiên cuối tuần khi giá dầu hạ nhiệt, USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng và chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay khoảng 4.379 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.415 USD/ounce.

Jeff Sarti, CEO Morton Wealth, cho rằng quyết định lãi suất mới nhất của Fed không phải yếu tố quan trọng nhất đối với triển vọng vàng. Chính phủ Mỹ đang chi tiêu lớn và thâm hụt ngân sách cao. Thị trường trái phiếu ngày càng ảnh hưởng đến khả năng duy trì tài chính của chính phủ.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Lạm phát gia tăng tiếp tục gây sức ép lên chính sách tiền tệ toàn cầu. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) vẫn duy trì chính sách khác với xu hướng thắt chặt đang diễn ra tại nhiều ngân hàng trung ương.

Charlotte de Montpellier, chuyên gia kinh tế phụ trách Pháp và Thụy Sĩ tại ING, dự báo SNB sẽ giữ lãi suất chính sách ở 0% và tiếp tục sử dụng các biện pháp can thiệp ngoại hối có mục tiêu.

Thị trường vàng trong tuần này sẽ theo dõi sát USD, lợi suất trái phiếu và giá dầu. Nhiều quan chức Fed dự kiến phát biểu trong tuần tới có thể tạo thêm biến động trên thị trường.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/9/2026

Chốt tuần trước (19/9), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giữ nguyên so với chốt phiên liền trước, giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá chốt phiên liền trước, hiện được niêm yết ở mức 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng giao ngay đã tăng lần đầu tiên sau 4 tuần, dù mức tăng chỉ hơn 0,5%. Nếu giá vượt vùng 4.432-4.445 USD/ounce, triển vọng kỹ thuật sẽ được cải thiện.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cũng dự báo giá vàng tăng. Lực mua xuất hiện ngay sau khi Fed đưa ra quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ là tín hiệu đáng chú ý.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng kỳ hạn tháng 12 đã chuyển sang tích cực. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn gần vùng quá bán hơn là quá mua, trong khi biến động đang ở mức trung tính. Những yếu tố này có thể tạo điều kiện để lực mua xuất hiện trong tuần.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng lạm phát dai dẳng và những vấn đề trên thị trường trái phiếu Mỹ đang tạo nền tảng hỗ trợ cho vàng. Các biện pháp gần đây của Bộ Tài chính Mỹ và đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed chưa đủ để giải quyết những vấn đề này.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định đợt tăng lãi suất của Fed đã được phản ánh vào giá vàng. Sau nhịp giảm ban đầu, kim loại quý nhanh chóng phục hồi. Mặt bằng lãi suất khoảng 4% trong khi lạm phát chính thức ở mức 3,4% khiến vàng tiếp tục hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, duy trì triển vọng tích cực với vàng. Lực mua xuất hiện rõ rệt trong tuần qua và giá vàng giữ được vùng hỗ trợ 4.300 USD/ounce. Việc giá không tiếp tục giảm sau khi Fed tăng lãi suất cho thấy áp lực bán đã suy yếu.