Giá vàng thế giới hôm nay 20/9/2026

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Thị trường hợp đồng tương lai hiện định giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 58%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh duy trì quan điểm cứng rắn khi ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục ứng phó với tình trạng lạm phát dai dẳng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên khoảng 5%, từ mức 4,94% cuối phiên thứ Năm. Lợi suất kỳ hạn 2 năm có thời điểm lên 4,744%, mức cao nhất trong phiên kể từ tháng 7/2024.

Giá vàng tiếp tục giữ các vùng hỗ trợ quan trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần, ngay cả khi Fed tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách vào cuối năm. Mặt bằng lợi suất cao và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách đang tạo áp lực lên giá vàng.

Giá vàng giao ngay tăng gần 0,7% trong tuần và chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. Chris Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng vàng kết thúc tuần ở trạng thái tích cực do nhà đầu tư đang nhìn xa hơn quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm mới nhất của Fed.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Các dự báo kinh tế cập nhật của Fed cho thấy lãi suất có thể tiếp tục tăng trong năm nay, nhưng trung vị dự báo chỉ cao hơn nhẹ so với biên độ hiện tại.

Trung vị dự báo của các quan chức Fed cho thấy lãi suất quỹ liên bang có thể ở mức 4,1% vào cuối năm 2026, hàm ý mặt bằng lãi suất cuối năm chỉ cao hơn nhẹ so với biên độ hiện tại.

Theo Vecchio, các yếu tố từng hỗ trợ giá vàng tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu đi lên vẫn còn hiện hữu. Những lo ngại về tình trạng tài khóa của Mỹ, nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu và nhu cầu USD giảm khi thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.379 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.415 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/9/2026

Ngày 19/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đứng im so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá chốt phiên liền trước, hiện được niêm yết ở mức 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định diễn biến giá vàng sau quyết định lãi suất cho thấy chính sách tiền tệ của Fed phần lớn đã được phản ánh vào giá.

Lượng vàng do các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng nắm giữ đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng, bất chấp giá vàng gần đây suy yếu.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu từ nhóm nhà đầu tư ít nhạy cảm hơn với lãi suất vẫn duy trì, ngay cả khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Theo ông Hansen, nhu cầu đầu tư nền tảng khi đó cũng ít nhạy cảm với lãi suất và lợi suất, qua đó bù đắp một phần những yếu tố bất lợi đối với vàng.

Giá vàng đang kiểm định đường xu hướng giảm hình thành từ vùng đỉnh khoảng 4.700 USD/ounce hồi tháng 8. Điều này khiến vùng kháng cự 4.420-4.440 USD/ounce trở thành khu vực đáng chú ý.

Theo ông Hansen, nếu vượt vùng này, tín hiệu phục hồi lên đường trung bình động 200 ngày, hiện quanh 4.540 USD/ounce, sẽ được củng cố.