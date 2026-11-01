Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm 23/11, rạng sáng 24/11. Chỉ sau một ngày, giá vàng tăng gần 120 USD/ounce, tương đương 3,38%, có thời điểm vọt lên 3.690 USD/ounce.

Bảng giá vàng trong nước hôm nay 24/11

Sản phẩm

Triệu đồng/lượng Hôm nay (24/11) Hôm qua (23/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 130 135 130 135 BTMH Kim Gia Bảo 131 136 131 136 Doji TPHCM 129,8 134,8 129,8 134,8

Thời gian cập nhật: 06:00-24/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 24/11

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 0h40 ngày 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.656,8 USD/ounce (mua vào) và 3.658,8 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu của phiên trước, giá vàng tăng 119,6 USD/ounce, tương đương 3,38%. Đây là mức tăng mạnh, đưa giá vàng vượt xa ngưỡng 3.600 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.670 USD/ounce, tăng 128 USD. Vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.661 USD/ounce.

Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục phát đi tín hiệu cứng rắn. Kinh tế Mỹ tăng trưởng nóng hơn dự báo và biên bản họp tháng 10 cũng cho thấy xu hướng thắt chặt. Theo công cụ FedWatch Tool, thị trường đang dự báo 100% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Giới đầu tư cũng lo ngại đà tăng lãi suất này có thể kéo dài sang cả tháng 1 và tháng 3/2027.

Thị trường sẽ theo dõi chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của S&P Global và chỉ số Niềm tin tiêu dùng tháng 11 và loạt số liệu gồm lạm phát PCE, GDP quý II sơ bộ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định vai trò phòng ngừa lạm phát của vàng đang không có tác dụng khi giá năng lượng đi xuống và Quốc hội mới của Mỹ có xu hướng kiềm chế các chính sách thuế quan.

Nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt rõ rệt, từ khảo sát của Đại học Michigan cho đến đà giảm sâu của hàng hóa cơ bản như dầu thô, đồng và bạc.

Khi áp lực lạm phát biến mất, vàng không còn phát huy vai trò trú ẩn nên tiếp tục chịu áp lực giảm giá, ngay cả khi đồng USD đứng yên và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.

Thanh khoản thị trường sẽ ở mức thấp do kỳ nghỉ lễ, ông Cieszynski giữ quan điểm tiêu cực với kim loại quý và cho rằng vùng hỗ trợ thực sự tiếp theo của vàng nằm ở mốc 3.200-3.400 USD/ounce.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ phục hồi. Ông lưu ý áp lực bán tháo chủ yếu do nhà đầu tư phải bán vàng để bù lỗ cho các khoản đầu tư chứng khoán dùng đòn bẩy. Nếu nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính tiếp tục giảm sâu, giá vàng vẫn có nguy cơ chịu áp lực đi xuống.

Theo ông Checkan, việc lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed nâng lãi suất vào tháng 12 đã góp phần kéo giá vàng sụt giảm, nhưng tất cả những yếu tố bất lợi này đều đã phản ánh hết vào giá hiện tại.