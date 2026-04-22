Giá vàng thế giới hôm nay 22/4/2026

Tới 20h ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.790 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/4 cao hơn khoảng 10,5% (tương đương tăng 455 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/4.

Đến 22h10' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm tới 84 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.735 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,75%).

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm trong bối cảnh Trung Đông đứng trước rủi ro một cuộc xung đột mới có thể đẩy cả các nước trong khu vực và thế giới gặp khó khăn. Vàng SJC, vàng nhẫn giảm đều.

Căng thẳng tại Trung Đông lên cao khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran sắp kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance sẵn sàng lên đường đến Islamabad để đàm phán, nhưng đe dọa xung đột sẽ quay trở lại nếu Iran không đạt được thỏa thuận.

Ngược lại, Tehran không xác nhận việc có hay không và ai sẽ đến thủ đô Pakistan. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu tháng này, cho biết nước ông sẽ không “chấp nhận đàm phán dưới bóng đe dọa”.

Ông Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran sẽ kết thúc vào tối thứ Tư theo giờ Washington và đã ra tín hiệu rằng ông khó có khả năng gia hạn thỏa thuận này.

Kuwait vừa tuyên bố tình trạng bất khả kháng tiếp tục ảnh hưởng đến các chuyến hàng dầu mỏ. Các hãng vận tải biển cân nhắc điều hướng tàu khỏi eo biển Hormuz.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông thường hỗ trợ giá vàng tăng.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/4/2026

Giá vàng ngày 22/4 chịu áp lực giảm mạnh theo biến động của giá thế giới. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng SJC và vàng giảm nhẹ theo giá thế giới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,1-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,9-170,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,6-170,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 21/4 ở mức 26.860 đồng/USD (mua) và 26.910 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Citi vừa đưa ra dự báo giá dầu ở mức 110 USD/thùng nếu gián đoạn giao thông eo biển Hormuz kéo dài thêm một tháng nữa. Các nhà phân tích của Citi cho rằng giá dầu thô hiện chưa phản ánh quy mô của sự gián đoạn nguồn cung.

Nhiều nước mua dầu lớn nhất châu Á đang cạn kiệt các nguồn thay thế từ eo biển Hormuz.

Như vậy, nếu căng thẳng nổ ra hoặc tình trạng eo biển Hormuz bế tắc kéo dài, giá cả hàng hóa và lạm phát sẽ tiếp tục leo thang, qua đó gây khó khăn cho các nền kinh tế. Về ngắn hạn và trung hạn, ngân hàng trung ương nhiều nước có thể không cắt giảm lãi suất, thậm chí còn tăng để chống lạm phát.

Ứng viên chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Warsh, sẽ ra trình diện trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện tối 21/4 (giờ Việt Nam) để tham dự phiên điều trần phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Fed. Ông Warsh phải đối mặt với các câu hỏi về những vấn đề bao gồm tính độc lập của Fed và triển vọng lãi suất.

Quan điểm của ông Warsh về lãi suất và thành tích của ông trong việc chống lạm phát sẽ được xem xét kỹ lưỡng, cũng như cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về một dự án cải tạo tòa nhà tại Fed. Các nhà lập pháp cũng có thể hỏi về kế hoạch của ông Warsh đối với bảng cân đối kế toán của Fed, lập trường của ông về các quy định đối với ngành tài chính.