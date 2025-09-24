Giá vàng trong nước hôm nay 24/9/2025

Lúc 13h20' ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được nâng lên mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Trước đó, sáng 24/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 133.100.000 +100.000 135.100.000 +100.000 Doji Hà Nội 133.100.000 +100.000 135.100.000 +100.000 Doji TP.HCM 133.100.000 +100.000 135.100.000 +100.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật đầu giờ chiều 24/9

Giá vàng nhẫn được một số thương hiệu điều chỉnh tăng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức đóng cửa hôm qua.

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được nâng lên mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 128.800.000 0 131.500.000 0 Doji 128.800.000 + 300.000 131.800.000 + 300.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết chiều 24/9

Vào cuối phiên giao dịch ngày 23/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/9/2025

Giá vàng thế giới hôm nay chững lại sau khi tăng mạnh vào phiên hôm qua. Lúc 13h hôm nay (ngày 24/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.775,2 USD/ounce, giảm 10,8 USD/ounce so với đêm qua.

Đầu giờ chiều 24/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 121,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.786 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.816 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/9 cao hơn khoảng 44,2% (tương đương tăng 1.161 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 121,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 23/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 23/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng dữ dội, thêm gần 40 USD (+1,1%) lên đỉnh cao lịch sử mới: 3.786 USD/ounce. Trong phiên có lúc vàng vượt 3.790 USD/ounce.

Vàng tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Giới đầu tư đánh cược vào những tín hiệu “bồ câu” hơn từ ông chủ ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới. Ảnh: Kitco

Vàng thế giới tiếp tục lập các đỉnh cao mới trong bối cảnh kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách là rất lớn. Trong tuần trước, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 4-4,25%/năm và phát tín hiệu sẽ có thêm hai lần cắt giảm trong năm nay.

Tính tới 20h30 tối 23/9 (giờ Việt Nam), theo các tín hiệu từ công cụ CME FedWatch, thị trường đánh cược 89,8% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 29/10 tới và có 75,1% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ giảm tiếp 0,25 điểm trong cuộc họp 10/12.

Tuy nhiên, có nhiều tín hiệu cho thấy có hiện tượng quá mua đối với vàng.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng đúng như dự báo của nhiều tổ chức tài chính quốc tế lớn. Vàng đã vượt qua ngưỡng 3.700 USD/ounce và đang hướng tới ngưỡng 3.800 USD/ounce - một điều mà rất nhiều người không dám tin.

Gần đây, nhiều tổ chức dự báo vàng có thể lên 4.000 USD/ounce trong năm 2026, thậm chí sau đó sẽ nhanh chóng chinh phục ngưỡng 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, với tốc độ tăng nhanh như vài phiên qua, áp lực chốt lời và khả năng điều chỉnh được nhiều chuyên gia cảnh báo. Vàng đã vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp lập đỉnh cao lịch sử mới và vẫn hút dòng tiền. Đây có thể là yếu tố làm giảm bớt sức hấp dẫn của vàng.

Phần lớn các báo cáo gần đây cho rằng, giới đầu tư kỳ Fed tiếp tục nới lỏng và đồng USD yếu đi sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng.

Ngoài chính sách tiền tệ, địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối thị trường vàng. Căng thẳng gia tăng tại Ukraine với các báo cáo về các cuộc tấn công bằng drone mạnh hơn, trong khi NATO cáo buộc Nga vi phạm không phận, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh châu Âu.

Tại Trung Đông, các vụ phóng rocket và hoạt động quân sự mới tiếp tục khiến cho giới đầu tư tìm đến vàng, ngay cả khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tình trạng quá mua.

Hiện, giới đầu tư phân tích kỹ lưỡng bài phát biểu của ông Powell để tìm tín hiệu liệu Fed có sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ nới lỏng so với hướng dẫn hiện tại hay không.