Giá vàng thế giới hôm nay 24/9/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.303 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.332 USD/ounce.

Lúc 22h10 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.292,9 USD/ounce (giá mua), giảm 64,1 USD, tương đương 1,47%, so với mức tham chiếu của phiên.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương hơn 133,7 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 11,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 23/9.

Vàng giảm mạnh khi đồng USD tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng. Chỉ số USD tăng 0,35% lên ngưỡng 101 điểm. Đồng USD tăng mạnh khi giới đầu tư đón nhận những tín hiệu cứng rắn hơn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins.

Hoạt động bán vàng cũng gia tăng và dòng tiền lớn có xu hướng đứng ngoài quan sát, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thị trường hàng hóa và tài chính chịu áp lực trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hôm nay 24/9/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 23/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 23/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Đối với vàng nhẫn loại 1-5 chỉ, SJC niêm yết ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 23/9 ở mức 25.870 đồng/USD (mua vào) và 25.920 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Hiện sự thận trọng đang bao phủ thị trường. Giới đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến ngoại giao giữa Mỹ và Iran, đồng thời chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giá dầu cũng như nhiều thị trường hàng hóa, tài chính có thể biến động mạnh theo kết quả của cuộc gặp quan trọng nói trên.

Sức ép từ đồng USD mạnh quanh đỉnh hai tháng cùng quan điểm “diều hâu” của Fed đang tạo lực cản lớn lên giá vàng. Quan điểm cứng rắn của các quan chức Fed làm gia tăng kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lợi tức.

Tuy nhiên, đà giảm của vàng phần nào được hãm lại nhờ căng thẳng hạ nhiệt tại Trung Đông. Hy vọng ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz giúp giá dầu hạ nhiệt, kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ điều chỉnh nhẹ và làm dịu nỗi lo lạm phát ngắn hạn, ngăn chặn kịch bản vàng bị bán tháo quá sâu.

Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng vừa hoàn tất nhịp điều chỉnh 3 sóng và thiết lập đáy ngắn hạn tại mốc 4.292 USD/ounce. Nếu thủng ngưỡng này, vàng sẽ có một ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 4.234 USD/ounce.