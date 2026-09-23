Giá vàng thế giới hôm nay 23/9/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.375 USD/ounce.

So với mức giá đầu năm khoảng 4.335 USD/ounce, vàng hiện cao hơn khoảng 5 USD, tương đương 0,1%. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 22/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 22/9 tăng nhẹ khoảng 2 USD lên trên 4.340 USD/ounce.

Vàng bớt áp lực giảm trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm phiên thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu thận trọng về lạm phát, trong khi thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất thêm một lần trong tháng 12.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, hướng về 140 triệu đồng/lượng. Ảnh: Minh Hiền

Kỳ vọng căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt gây sức ép lên giá dầu. Giá dầu WTI giảm thêm 1,9% xuống 90,6 USD/thùng. Dầu Brent giảm 1,4% xuống 98,9 USD/thùng, cách khá xa ngưỡng 108 USD/thùng thiết lập hồi giữa tháng 9.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức gần 4,93%. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, đồng USD treo ở mức khá cao và tín hiệu Fed tăng thêm lãi suất một lần nữa (có thể vào tháng 12) đang kìm hãm đà hồi phục của vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/9/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 22/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 22/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 22/9 ở mức 25.870 đồng/USD (mua vào) và 25.920 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính ảnh hưởng mạnh tới thị trường dầu mỏ, qua đó tác động đến kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Tuy nhiên, đang có những tín hiệu về việc giảm leo thang căng thẳng tại khu vực.

Giá dầu giảm sau thông tin cho rằng Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ thực hiện một số bước giảm áp lực quân sự.

Với vàng, tác động là trái chiều: giá dầu thấp hơn có thể làm giảm áp lực lên lạm phát và lợi suất, nhưng bất ổn địa chính trị tại vùng Vịnh vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

Về kỹ thuật, vùng 4.358 USD/ounce được xem là kháng cự gần. Nếu vượt vùng này, các mốc 4.393 và 4.433 USD/ounce có thể được thị trường theo dõi. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 4.333 USD và sau đó là 4.301 USD/ounce.

Theo Standard Chartered, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đang suy yếu. Mặc dù Fed đã tăng lãi suất và có thể tiếp tục tăng vào tháng 12, giá vàng vẫn biến động tích cực nhờ các yếu tố cấu trúc vững chắc như xu hướng giảm phụ thuộc đồng USD, lo ngại mất giá tiền tệ và nhu cầu mua tích trữ từ khu vực chính phủ.

Bên cạnh đó, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ dù lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Ngân hàng dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt mức 4.650 USD/ounce vào quý IV. Trong ngắn hạn, sự biến động và sức mạnh của đồng USD được đánh giá là rủi ro tác động rõ rệt hơn đến giá vàng so với biến động lãi suất.