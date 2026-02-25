Trên thế giới, tới 22h ngày 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.150 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.164 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/2 cao hơn khoảng 18,8% (tương đương tăng 815 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 162,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/2.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau khi tăng vọt trước đó. Áp lực chốt lời được xem là nguyên nhân kéo giá vàng đi xuống.

Vàng chịu thêm áp lực giảm khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên 91,2 điểm trong tháng 2, cao hơn mức điều chỉnh là 89 của tháng 1. Dữ liệu này mạnh hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đã dự đoán mức 87,4 điểm.

Mặc dù tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã được cải thiện, nhưng về nền kinh tế số 1 thế giới vẫn nghiêng về phía bi quan.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều treo ở mức cao.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 24/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng giảm sau một phiên tăng manh. Ảnh: HH

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 24/2 ở mức 26.700 đồng/USD (mua) và 26.750 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng chịu áp lực giảm nhưng nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn dư báo mặt hàng kim loại quý có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn.

Thế giới đang ở trong tình trạng bất định khi chính sách thương mại của Mỹ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra tuyê nhố cho rằng thuế quan mới của Mỹ vi phạm thỏa thuận thương mại.

Theo EU, chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm tăng thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của EU, bao gồm pho mát và một số sản phẩm nông nghiệp, vượt quá mức cho phép trong thỏa thuận thương mại giữa hai bên. Mức thuế tích lũy mới có nghĩa là một số mặt hàng sẽ vượt quá mức trần 15% mà EU và Mỹ đã nhất trí trong thỏa thuận thương mại của họ. Trong khi đó, Mỹ đang chuẩn bị tiến hành điều tra tác động của hàng nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm pin và hóa chất công nghiệp, theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Chính quyền Mỹ dự định áp đặt thuế quan mới dựa trên các mối lo ngại về an ninh quốc gia, vì tổng thống có thể áp đặt thuế theo thẩm quyền của Điều 232. Đại diện Thương mại Mỹ cho biết tổng thống cũng sẽ khởi xướng các cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để chống lại các hành động phân biệt đối xử của các đối tác thương mại, bao gồm các lĩnh vực như năng lực sản xuất dư thừa và thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Thuế quan toàn cầu 10% mới của ông Trump đã có hiệu lực từ ngày 24/2, khởi đầu nỗ lực bảo vệ chương trình nghị sự thương mại của ông Trump sau phán quyết của tòa án. Theo một quan chức chính quyền, Nhà Trắng đang soạn thảo một sắc lệnh chính thức để tăng mức thuế quan toàn cầu lên 15%.

Thị trường tài chính và hàng hóa có thể cũng sẽ biến động sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump.