Giá vàng thế giới hôm nay 25/3/2026

Sáng nay 25/3, giá vàng thế giới tăng phi mã, vượt 4.500 USD/ounce, tăng tới 65 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 21h ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.400 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.412 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/3 cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 139,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 30 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động mạnh sau khi lao dốc rồi tăng vọt trước những động thái của chính quyền ông Donald Trump với khu vực Trung Đông. Vàng không còn giữ được vi trí kênh trú bão mà tăng giảm dữ dội.

Trong phiên 23/3, giá vàng lao dốc, có lúc về 4.130 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz nếu không phá hủy các nhà máy điện của nước này. Ngược lại, Iran đe dọa sẽ tấn công các nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trong khu vực.

Giá vàng sau đó tăng mạnh trở lại lên ngưỡng 4.400 USD/ounce sau khi ông Trump hoãn tấn công các nhà máy điện Iran và cho biết Mỹ và Iran đã có những "cuộc đàm phán hiệu quả".

Giá vàng và bạc tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại hai kim loại quý này.

Giá vàng biến động mạnh. Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hôm nay 25/3/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt trở lại.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 24/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,2 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 24/3 ở mức 27.930 đồng/USD (mua) và 27.980 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng gần đây biến động rất mạnh và mặt hàng kim loại quý đang ở trong một giai đoạn biến động khó lường. Mặt hàng này dường như không còn là tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy. Trong ba tuần diễn ra "chiến dịch đặc biệt" của Mỹ tại Iran, kim loại quý này đã giảm hơn 15%.

Sở dĩ vàng hồi phục trở lại là do giới đầu tư kỳ vọng xung đột tại Trung Đông lắng xuống. Áp lực lên nền kinh tế toàn cầu từ giá năng lượng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng sẽ giảm bớt. Các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ ít có khả năng tăng lãi suất hơn, làm giảm nguy cơ xảy ra một cú sốc kinh tế khác.

Nếu điều ngược lại xảy ra và các nhà quản lý trở nên cứng rắn hơn, vàng sẽ mất đi sức hấp dẫn vì nó không trả lãi như trái phiếu.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là vào thời điểm bắt đầu chiến dịch do Mỹ và Israel dẫn đầu chống lại Iran, đã có một sự dịch chuyển đáng kể dòng vốn từ các quỹ vàng sang lĩnh vực năng lượng. Khi hy vọng về một giải pháp xuất hiện, dòng vốn đó bắt đầu đảo ngược.

Dù vậy, Iran đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về các cuộc đàm phán có kết quả. Quan trọng hơn, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với giao thông hàng hải. Các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út đã phát tín hiệu rằng họ có thể sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột.

Nếu xung đột kéo dài, nó có thể gây ra khủng hoảng nguồn cung, điều này có khả năng làm tăng kỳ vọng lạm phát. Mặc dù các ngân hàng trung ương không thể trực tiếp giải quyết khủng hoảng nguồn cung, họ có thể phản ứng bằng cách tăng lãi suất để kiềm chế kỳ vọng lạm phát.

Do đó, sự lạc quan đối với vàng được thúc đẩy bởi những bình luận của ông Trump có thể là quá sớm. Tuy nhiên, về lâu dài, vàng vẫn có khả năng vượt trội hơn dầu mỏ, được hỗ trợ bởi những thách thức tài chính hiện tại, sự bất ổn toàn cầu và sự suy giảm niềm tin vào tiền tệ pháp định.