Giá vàng lao dốc, áp lực bán tháo chưa dừng lại

Thị trường vàng thế giới bước sang tuần giao dịch mới với cú sốc mạnh. Ngay khi mở cửa phiên sáng 23/3 tại châu Á, giá vàng giao ngay ban đầu hồi phục nhẹ hơn 30 USD/ounce, tạo cảm giác thị trường có thể ổn định trở lại sau một tuần giảm sâu. Tuy nhiên, đà hồi phục này diễn ra rất ngắn ngủi.

Ngay sau đó, lực bán bất ngờ tăng vọt, kéo giá vàng rơi nhanh xuống ngưỡng 4.330 USD/ounce (khoảng 7h45 phút), tương đương mất khoảng 160 USD so với mức đóng cửa cuối tuần trước, tức giảm khoảng 3,6%. Đến 8h15 sáng cùng ngày, mức giảm có phần thu hẹp nhưng vẫn còn rất lớn, khoảng 90 USD (-2%), đưa giá vàng về quanh 4.400 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang chịu áp lực bán tháo rất mạnh, bất chấp những yếu tố thường hỗ trợ vàng.

Xu hướng giảm của giá vàng diễn ra liên tục trong gần một tháng qua. Từ đỉnh cao khoảng 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 2, giá vàng đã lần lượt mất các mốc quan trọng 5.400 USD, 5.300 USD ngay đầu tháng 3, rồi tiếp tục xuyên thủng 5.100 USD và 5.000 USD vào giữa tháng. Chỉ trong chưa đầy một tháng, giá vàng đã “bốc hơi” khoảng 1.250 USD/ounce, tương đương mức giảm lên tới 22%.

Theo phân tích kỹ thuật, mức giảm này không còn là điều chỉnh thông thường mà mang dấu hiệu của một cú đảo chiều xu hướng sau chu kỳ tăng kéo dài từ năm 2023.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: HH

Điều đáng chú ý là đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt bất ổn địa chính trị. Tại Trung Đông, căng thẳng leo thang nhanh chóng, đặc biệt xoay quanh Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo thông lệ, những rủi ro như vậy thường đẩy giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Nguyên nhân đầu tiên đến từ áp lực chốt lời sau một giai đoạn tăng quá nóng. Trong năm 2025, vàng đã tăng tới 65% và tiếp tục tăng mạnh trong đầu năm 2026. Khi đạt vùng giá quá cao, việc nhà đầu tư đồng loạt bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, đồng USD bất ngờ tăng giá trở lại cũng gây áp lực lớn lên vàng. Khi USD mạnh lên, vàng - vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu, qua đó làm giảm nhu cầu.

Ngoài ra, kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao, cùng với tín hiệu thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nhiều ngân hàng trung ương lớn, cũng khiến dòng tiền rời khỏi vàng để quay lại các tài sản sinh lời cao hơn như trái phiếu.

Một yếu tố quan trọng khác là nỗi lo lạm phát quay trở lại nếu khủng hoảng năng lượng bùng phát. Trong kịch bản đó, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, tiếp tục gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn.

Khủng hoảng Trung Đông và nghịch lý vàng - tăng hay giảm?

Tâm điểm của thị trường hiện nay nằm ở căng thẳng giữa Mỹ và Iran, với những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, Washington được cho là đã đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại tuyến hàng hải chiến lược tại Eo biển Hormuz, nếu không sẽ tiến hành xóa sổ các cơ sở hạ tầng điện lực. Đáp lại, Tehran cảnh báo có thể tấn công các nhà máy khử mặn nước tại khu vực Trung Đông, một động thái có thể gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Nếu kịch bản này xảy ra, thế giới có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, với chuỗi tác động dây chuyền từ năng lượng, lạm phát cho đến tài chính toàn cầu.

Điều đáng nói là trong bối cảnh như vậy, tài sản trú ẩn truyền thống như vàng lại giảm mạnh. Đây là một nghịch lý, nhưng không phải là điều chưa từng xảy ra.

Thực tế cho thấy, khi khủng hoảng ở mức vừa phải, vàng thường tăng do nhu cầu trú ẩn.

Nhưng khi khủng hoảng có nguy cơ mất kiểm soát, nhà đầu tư lại có xu hướng bán vàng để nắm giữ tiền mặt hoặc tài sản thanh khoản cao.

Trong một cuộc khủng hoảng toàn diện, dòng tiền không còn tìm kiếm lợi nhuận mà ưu tiên sống sót và thanh khoản, khiến ngay cả vàng cũng bị bán tháo.

Đây có thể là lý do chính khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm sâu trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện một số tín hiệu hạ nhiệt. Iran dự tính có thể thu phí khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Động thái này cho thấy khả năng kiểm soát căng thẳng thay vì đẩy tình hình đến cực đoan.

Nếu kịch bản này được duy trì, thị trường năng lượng sẽ không bị gián đoạn nghiêm trọng, qua đó giúp giảm áp lực bán tháo đối với vàng.

Về triển vọng, nhiều tổ chức vẫn đưa ra các kịch bản phân hóa rõ rệt. Về ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục giảm về vùng 4.200 USD/ounce nếu áp lực bán chưa dừng lại và USD tiếp tục mạnh lên. Trong trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo có thể quay lại xu hướng tăng và hướng tới mốc 6.000 USD/ounce, nhờ các yếu tố nền tảng như nợ công toàn cầu cao, rủi ro tiền tệ và xu hướng phi đô la hóa.

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng, những gì đang diễn ra có thể chỉ là một “cú rũ bỏ” lớn trước khi vàng bước vào chu kỳ tăng mới.

Đợt sụt giảm mạnh hiện tại của vàng phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường: từ kỳ vọng trú ẩn sang lo ngại thanh khoản và chính sách tiền tệ. Trong ngắn hạn, áp lực vẫn rất lớn và xu hướng giảm chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng. Tuy nhiên, về dài hạn, những bất ổn địa chính trị, rủi ro hệ thống tài chính và biến động năng lượng toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ cho vàng.

Trong nước, giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng xuống 166 triệu đồng/lượng (mua) và 169 triệu đồng/lượng (bán).