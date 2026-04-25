Giá vàng thế giới hôm nay 25/4/2026

Lúc 21h30 ngày 24/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.727 USD/ounce, tăng 33 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.745 USD/ounce. Các nhà đầu tư đang đánh giá các diễn biến địa chính trị mới nhất và cân nhắc triển vọng tiếp theo.

Mỹ đang nỗ lực đưa Iran vào bàn đàm phán nhưng chưa đạt kết quả. Washington đã gia tăng sức ép lên Tehran thông qua phong tỏa hải quân, trong khi Israel và Lebanon dự kiến gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định xung đột Iran sẽ giữ thị trường khí đốt trong trạng thái thắt chặt thêm hai năm. Goldman Sachs cho biết nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đã giảm 57% so với trước chiến tranh.

Ở một diễn biến khác, việc Trung Quốc tăng giá xuất khẩu đang làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu. Theo Bloomberg, chi phí đầu vào tăng do giá dầu leo thang đã khiến nhiều nhóm hàng tiêu dùng tăng giá mạnh, đặc biệt là các sản phẩm phụ thuộc vào cao su, nhựa và hóa chất từ dầu mỏ.

Cú sốc năng lượng từ xung đột Mỹ - Iran đang lan rộng trong nền kinh tế Trung Quốc và ra toàn cầu, với khả năng lạm phát vượt 3% trong năm 2026 tại các nền kinh tế lớn.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Tại Mỹ, Đại học Michigan cho biết chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 4 đạt 49,8 điểm, cao hơn dự báo nhưng giảm mạnh so với mức 53,3 của tháng trước. Chỉ số này đã giảm 3,5 điểm, xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.

Ở các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng lên khoảng 97,5 USD/thùng. Chỉ số USD giảm nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,33%.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 24/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 165,5-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả giá mua và bán, chốt phiên tại 165-167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI được điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch cuối phiên tại mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ rộng với xu hướng giằng co khi các yếu tố hỗ trợ và áp lực đan xen.

Rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran và gián đoạn tại eo biển Hormuz, vẫn duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó tạo nền hỗ trợ cho giá vàng. Lo ngại lạm phát tại Mỹ chưa hạ nhiệt hoàn toàn, thể hiện qua kỳ vọng lạm phát gia tăng, cũng góp phần củng cố vai trò phòng hộ của kim loại quý.

Áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu khi thị trường chuyển sự chú ý sang lợi suất thực và chính sách tiền tệ của Fed. Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục neo cao hoặc đồng USD phục hồi, vàng có thể chịu sức ép giảm trong ngắn hạn.

Các chuyên gia tại Goldman Sachs nhấn mạnh vai trò then chốt của nhu cầu từ ngân hàng trung ương như một trụ cột nâng đỡ thị trường vàng. Dù lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tạo áp lực ngắn hạn, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các nền kinh tế mới nổi vẫn là lực cầu mang tính cấu trúc, giúp hạn chế rủi ro giảm sâu.

Robert Minter, Giám đốc Chiến lược ETF tại abrdn, nhận định giá vàng đang dao động quanh vùng hỗ trợ gần 4.700 USD/ounce và thiếu xu hướng rõ ràng. Đây vẫn là cơ hội mua vào. Ông cũng cho rằng sự thay đổi kỳ vọng về lạm phát và lãi suất chỉ mang tính tạm thời, trong khi các vấn đề cấu trúc như nợ công cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và giá năng lượng tăng vẫn sẽ hỗ trợ vàng.