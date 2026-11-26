Bảng giá vàng trong nước hôm nay 26/11

Sản phẩm

Triệu đồng/lượng Hôm nay (26/11) Hôm qua (25/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 129,1



134,1



129,1 134,1 BTMH Kim Gia Bảo 128,5



133,5



128,5 133,5 Doji TPHCM 128,5



133,5



128,5 133,5

Thời gian cập nhật: 5:00-26/11/2026

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 3h52 ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.575,6 USD/ounce (mua vào) và 3.577,6 USD/ounce (bán ra), tăng 21,4 USD/ounce, tương đương 0,6% so với mức tham chiếu.

Đáng chú ý, thị trường vàng thế giới trải qua phiên giao dịch đầy biến động. Áp lực bán mạnh có thời điểm đẩy giá kim loại quý xuống mức thấp nhất 3.426 USD/ounce.

Tuy nhiên, lực mua sau đó gia tăng mạnh, giúp giá vàng nhanh chóng đảo chiều, lần lượt vượt các ngưỡng 3.500 USD và 3.550 USD/ounce, trước khi chạm đỉnh 3.588 USD/ounce.

Chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên lên tới 162 USD/ounce, tương đương hơn 4,7% so với mức đáy.

Dù hạ nhiệt nhẹ sau khi chạm đỉnh, giá vàng thế giới tại thời điểm 3h52 vẫn cao hơn gần 150 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên. Diễn biến này cho thấy lực mua phục hồi mạnh sau đợt bán tháo.

Lúc 21h ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.480 USD/ounce, giảm 77 USD, tương đương 2,15% so với phiên trước. Vàng giao tháng 12 cũng lùi xuống 3.508 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau khi Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố GDP quý III tăng trưởng 4,3%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 3,5% và mức tăng 2,2% của quý II. Kết quả này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,6% của tháng 9. PCE lõi tăng 3,3% theo năm, vượt mức 3,1% của tháng trước và dự báo 3,2%.

Thị trường lao động Mỹ cũng cho thấy dấu hiệu ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 21/11 giảm 13.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn, thấp hơn dự báo 200.000 đơn.

Những dữ liệu này củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu, trong khi áp lực lạm phát chưa được giải quyết triệt để. Đây là yếu tố bất lợi với vàng, tài sản không sinh lãi, bởi lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Thị trường hiện nghiêng mạnh về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, với xác suất được thị trường hợp đồng tương lai dự báo lên tới khoảng 96%.

Đồng USD mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh 4,84%, tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng và bạc.

Trong nước, theo bảng giá cập nhật chiều 25/11, vàng miếng SJC được niêm yết quanh 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 900.000 đồng/lượng so với hôm trước. Giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm, tùy thương hiệu và thời điểm niêm yết.