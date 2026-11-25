Bảng giá vàng trong nước hôm nay 25/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (25/11) Hôm qua (24/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 130



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Thời gian cập nhật: 6:00-25/11/2026

Lúc 21h ngày 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.619 USD/ounce, giảm 17 USD, tương đương 0,47% so với phiên trước. Trước đó, vàng đã phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống sát 3.500 USD/ounce trong phiên 21/11, mức thấp nhất trong 14 tháng.

Nguyên nhân chính khiến vàng mất đà là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược xác suất tăng 25 điểm cơ bản lên tới 95,1%, so với 88,6% hôm thứ Sáu.

Phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tiếp tục củng cố quan điểm thắt chặt tiền tệ. Ông cho rằng Fed còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Lạm phát được dự báo ở mức 3,5% vào cuối năm 2026 và chỉ trở lại mục tiêu trong năm 2028.

Đáng chú ý, vàng giảm ngay cả khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Điều này cho thấy áp lực từ kỳ vọng lãi suất và sự dịch chuyển dòng vốn đang lấn át các yếu tố thường hỗ trợ kim loại quý.

Một yếu tố khác là sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau thông tin Nvidia tái bổ nhiệm Jensen Huang làm Chủ tịch kiêm CEO ngày 23/11. Diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm tài sản rủi ro.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng chưa đủ sức đảo ngược xu hướng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu trái chiều. PMI tổng hợp tháng 11 giảm xuống 54,6 điểm từ 55,9 điểm trong tháng trước, cho thấy hoạt động kinh doanh chậm lại. Tuy nhiên, chi phí đầu vào và giá bán vẫn tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu Fed.

Thị trường đặc biệt chú ý báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 10 của Mỹ, trong đó có chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến được công bố vào tối 25/11 theo giờ Việt Nam.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể tiếp tục được củng cố, gây thêm áp lực lên vàng. Ngược lại, số liệu hạ nhiệt có thể giúp kim loại quý phục hồi.

Theo TD Securities, tốc độ bán tháo vàng đã chậm lại, nhưng thị trường vẫn mong manh khi các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận dòng vốn rút ra đáng kể. Ngân hàng này cho rằng diễn biến hiện tại chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh vị thế đầu tư trước triển vọng lãi suất, chưa phải sự đầu hàng hoàn toàn của phe mua.

Về dài hạn, TD Securities vẫn nhìn thấy những động lực hỗ trợ vàng từ nguy cơ lạm phát đình trệ, chi phí vay tăng và những lo ngại về tình hình tài khóa.

Như vậy, dù đã phục hồi từ vùng đáy 14 tháng, giá vàng vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trong ngắn hạn, diễn biến lãi suất Mỹ, dữ liệu PCE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu đà phục hồi có thể tiếp diễn hay chỉ là nhịp tăng kỹ thuật sau đợt bán tháo.