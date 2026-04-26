Giá vàng thế giới hôm nay 26/4/2026

Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở đầu ở mức 4.790 USD/ounce, sau đó giảm nhẹ về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.750 USD/ounce. Giá vàng thế giới sau đó tăng mạnh và lập đỉnh tuần tại 4.830 USD/ounce vào thứ Hai.

Đà tăng nhanh chóng bị đảo ngược khi áp lực bán mạnh xuất hiện, đặc biệt trong phiên thứ Ba. Giá vàng lao dốc hơn 2%, chạm đáy tuần quanh 4.672 USD/ounce. Đợt bán tháo này được cho là chịu tác động từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng lạm phát kéo dài, khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, thị trường phản ứng trước căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Gián đoạn vận tải qua Hormuz có thể khiến giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Giá vàng trong nước tăng 800 nghìn đồng/lượng.

Từ giữa tuần, các rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, giúp giảm áp lực bán, đồng thời lực mua bắt đáy xuất hiện quanh vùng hỗ trợ 4.650-4.700 USD/ounce. Cuối tuần, vàng phục hồi nhẹ sau khi dữ liệu tâm lý tiêu dùng suy yếu và kỳ vọng lạm phát gia tăng sau báo cáo của Đại học Michigan.

Giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch quanh vùng hỗ trợ ban đầu 4.700 USD/ounce. Thị trường vẫn trong trạng thái đi ngang, chưa thể bứt phá lên trên mốc 4.800 USD/ounce. Bất ổn địa chính trị tiếp tục khiến đồng USD được hưởng lợi như một tài sản trú ẩn an toàn.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.710 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.725 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 25/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 165,8-168,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

So với kết phiên tuần trước, vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm trước, giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với kết phiên tuần trước, vàng nhẫn DOJI giảm khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với kết phiên tuần trước, sản phẩm này giảm khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, triển vọng giá vàng trong giai đoạn tới đang chịu tác động đồng thời từ lạm phát, chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị, khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó dự đoán.

Diễn biến căng thẳng tại Iran tiếp tục làm suy yếu kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Theo đó, mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục được giữ nguyên trong tháng 4, trong khi Chủ tịch Jerome Powell vẫn là tâm điểm theo dõi của thị trường.

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng trong bối cảnh lo ngại các cú sốc lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại hoặc thậm chí tiếp tục nâng trong thời gian tới.

Ông Otunuga cho rằng lập trường mang tính “diều hâu” này là yếu tố tiêu cực đối với vàng - một tài sản không mang lại lợi suất - dù thị trường vẫn tồn tại tâm lý né rủi ro.

Về mặt kỹ thuật, theo Otunuga, việc giá vàng rơi xuống dưới đường trung bình động 100 ngày là tín hiệu đáng chú ý. Nếu đóng cửa tuần dưới ngưỡng này, giá có thể lùi về 4.600 USD/ounce và 4.450 USD/ounce.

Ngược lại, nếu duy trì trên 4.700 USD/ounce, vàng có thể hướng tới các mốc 4.870 USD và 4.900 USD/ounce.