Vàng bật tăng mạnh, dầu giảm sâu

Tính đến 8h35 sáng 25/5, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng 70 USD, tương đương khoảng 1,5%, lên 4.580 USD/ounce. Đây được xem là cú bật tăng ngoạn mục của kim loại quý sau giai đoạn giảm mạnh kéo dài khoảng 6 tuần qua.

Trong nước, giá vàng SJC vẫn được giữ ở mức 159 triệu đồng/lượng (mua vào) và 162 triệu đồng/lượng (bán ra)

Trong 2 tuần trước đó, vàng liên tục đánh mất các mốc quan trọng như 4.700 USD, 4.600 USD và có thời điểm rơi sát ngưỡng 4.400 USD/ounce khi áp lực chốt lời gia tăng cùng tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Đà phục hồi mạnh của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ bất ngờ lao dốc vì kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể hạ nhiệt.

Giá dầu WTI sáng 25/5 có thời điểm giảm tới 5%, xuống dưới 90 USD/thùng. Dầu Brent cũng giảm khoảng 4,1%, xuống còn 99,3 USD/thùng, nhanh chóng rời xa ngưỡng 100 USD/thùng sau hơn 2 tuần neo cao.

Nguyên nhân chính khiến dầu giảm sâu đến từ kỳ vọng eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới - có thể sớm được khai thông trở lại nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời.

Các thông tin xuất hiện cuối tuần qua cho thấy đàm phán giữa Washington và Tehran đang tiến triển tích cực, bao gồm khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, mở lại eo biển Hormuz và thậm chí mở rộng đối thoại liên quan đến an ninh khu vực Trung Đông.

Nếu tuyến hàng hải chiến lược này được khai thông, áp lực thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm đáng kể. Đây là lý do khiến giới đầu tư đồng loạt bán ra dầu sau chuỗi tăng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, sự lạc quan vẫn đi kèm với tâm lý dè dặt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn chưa hoàn tất, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng một thỏa thuận toàn diện khó có thể đạt được trong thời gian ngắn.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: Tuấn Hùng

Điểm đáng chú ý là trong bối cảnh thông thường, khi tâm lý ưa rủi ro gia tăng và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, giá vàng thường chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, lần này vàng lại bật tăng mạnh nhờ một loạt yếu tố hỗ trợ khác.

Đầu tiên là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số DXY, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đã giảm xuống dưới ngưỡng 99 điểm. Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, việc dầu giảm giá giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ lạm phát năng lượng leo thang tại Mỹ. Khi áp lực lạm phát dịu xuống, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất trở lại cũng giảm theo, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng có xu hướng hạ nhiệt, thúc đẩy dòng tiền quay trở lại với vàng như một công cụ phòng ngừa biến động tài chính và địa chính trị.

Triển vọng thị trường còn nhiều biến động

Dù thị trường đang phản ứng tích cực trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran, giới đầu tư vẫn đánh giá rủi ro còn khá lớn bởi các thỏa thuận hiện mới dừng ở mức kỳ vọng.

Điều này đồng nghĩa cả giá vàng và dầu có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, phụ thuộc vào kết quả thực tế của các cuộc đàm phán cũng như khả năng mở lại eo biển Hormuz.

Nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận rõ ràng, giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực giảm do lo ngại thiếu hụt nguồn cung suy yếu. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ hoặc căng thẳng bùng phát trở lại, dầu có thể bật tăng mạnh, khi đó vàng có thể giảm sâu do lo ngại Fed thực thi chính sách tiền tệ cứng rắn.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường tuần này còn đặc biệt chú ý tới dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào cuối tuần. Dữ liệu này sẽ có tác động lớn tới kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed trong các tháng tới.

Theo công cụ FedWatch cập nhật ngày 25/5, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 ở mức 96,5%, giảm nhẹ so với mức 97,9% ghi nhận hôm 20/5.

Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất trở lại vào cuối năm 2026 đã tăng lên 42,5%, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 30% hồi giữa tháng 5.

Điều này cho thấy thị trường bắt đầu lo ngại Fed có thể buộc phải đảo chiều chính sách nếu lạm phát nóng trở lại trong nửa cuối năm.

Dù vậy, việc vàng nhanh chóng phục hồi lên gần 4.600 USD/ounce sau giai đoạn điều chỉnh sâu cho thấy sức hấp dẫn dài hạn của kim loại quý vẫn còn rất lớn.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra dự báo tích cực đối với vàng trong dài hạn. Cuối tuần trước, Incrementum AG nhận định giá vàng có thể lên tới 8.900 USD/ounce vào cuối thập kỷ này.

Các chuyên gia cho rằng thế giới đang chứng kiến xu hướng phân mảnh địa chính trị sâu sắc hơn, quá trình phi đô la hóa gia tăng, lạm phát biến động mạnh và niềm tin vào tiền pháp định suy giảm. Trong bối cảnh đó, vàng dần lấy lại vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính quốc tế.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng hiện giao dịch quanh vùng 4.570 USD/ounce và đang nỗ lực xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Theo phân tích kỹ thuật, các vùng kháng cự quan trọng của vàng lần lượt nằm tại 4.609 USD/ounce - tương ứng đường trung bình SMA 21 ngày; 4.658 USD/ounce - SMA 50 ngày và 4.802 USD/ounce - SMA 100 ngày. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ mạnh nằm quanh 4.377 USD/ounce - SMA 200 ngày và sâu hơn là khu vực 4.300 USD/ounce.

Giới đầu tư vẫn chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu lạm phát Mỹ trước khi xác định xu hướng tiếp theo của vàng và dầu trên thị trường toàn cầu.