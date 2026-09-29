Giá vàng thế giới hôm nay 29/9

Giá vàng thế giới sáng 29/9 giảm rất mạnh, mất gần 4% chỉ trong một phiên. Kim loại quý có thời điểm rơi xuống 4.110 USD/ounce, thấp hơn hơn 170 USD so với mức tham chiếu trước đó.

Lúc 4h14 ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.114,1 USD/ounce (mua vào) và 4.116,1 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng giảm tới 170,1 USD/ounce, tương đương 3,97%. Đây là mức giảm rất mạnh sau giai đoạn giá kim loại quý đứng ở vùng cao.

Lúc 21h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.135 USD/ounce, giảm 151 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.181 USD/ounce.

Thị trường đang quay lại với kịch bản lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Các số liệu kinh tế tích cực, kỳ vọng lạm phát tăng và giá năng lượng đi lên đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Giới đầu tư hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm trong tháng 10 ở khoảng 68-70%. Chỉ số USD Index dao động quanh mức 101 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 5,2%.

Tuần này, thị trường đón hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Nếu số liệu lạm phát hoặc thị trường lao động mạnh hơn dự báo, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tiếp tục tăng, gây sức ép lên giá vàng.

Diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục tác động đến thị trường. Giá dầu Brent tăng hơn 3%, lên khoảng 108,30 USD/thùng. Dầu WTI ở mức 95,93 USD/thùng. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định Mỹ sẽ công bố chỉ số giảm phát PCE tháng 8. Số liệu này có một số điều chỉnh về phương pháp tính, có thể khiến mức lạm phát được ghi nhận thấp hơn. Báo cáo việc làm tháng 9 cũng được dự báo yếu hơn tháng 8.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng dư địa tăng lãi suất của Fed có giới hạn do chi phí phục vụ nợ công Mỹ đang ở mức cao. Nhu cầu vàng vì thế có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9

Chốt phiên giao dịch ngày 28/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 138,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng thị trường hiện chưa có nhiều yếu tố đủ mạnh để tạo ra một xu hướng rõ ràng cho giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, dự báo giá vàng giảm. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là yếu tố gây sức ép và có thể tiếp tục tăng. Diễn biến này có thể khiến vàng chịu thêm áp lực trong ngắn hạn.

Stanley nhận định, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được duy trì nếu giá đứng trên 4.000 USD/ounce. Vùng 4.100 USD/ounce cũng có thể trở thành một ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng đà giảm gần đây của vàng chủ yếu liên quan đến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Khi lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt 5%, vàng chịu áp lực rõ rệt hơn.

Theo Button, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh nhưng các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn. Trước đó, ngưỡng 4.000 USD/ounce đã cho thấy sức hỗ trợ khá tốt. Giá vàng vẫn duy trì quanh 4.300 USD/ounce dù lợi suất trái phiếu Mỹ vượt 5%.

Ông phân tích, thị trường có thể cần thêm thời gian để tích lũy sau đợt tăng mạnh từ khoảng 2.000 lên 5.000 USD/ounce. Nếu vàng duy trì trong vùng 4.500-4.700 USD/ounce trong giai đoạn tích lũy, đây vẫn là vùng giá tương đối tích cực xét trên xu hướng dài hạn.

Trong ngắn hạn, Button cho rằng nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ. Thị trường đặc biệt chú ý đến các chỉ báo sớm về thị trường lao động thay vì chỉ nhìn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Theo Button, số liệu việc làm phi nông nghiệp có độ trễ tương đối lớn. Các khảo sát như PMI dịch vụ có thể cung cấp tín hiệu sớm hơn về sức khỏe nền kinh tế. Nếu dữ liệu kinh tế mạnh, thị trường có thể tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, qua đó gây thêm áp lực lên giá vàng.