Giá vàng thế giới hôm nay 26/9/2026

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên kim loại quý.

Theo Kitco, khi thị trường đóng cửa cuối tuần, giá vàng giao ngay ở quanh 4.285 USD/ounce, tăng khoảng 10,8 USD, tương đương 0,25% trong phiên cuối cùng. Trước đó, có thời điểm giá vàng hồi lên gần 4.290 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, vàng vẫn giảm mạnh. Kitco cho biết giá vàng giao ngay quanh 4.292 USD/ounce vào cuối phiên thứ Sáu, giảm hơn 2% so với cuối tuần trước. Reuters cũng ghi nhận mức giảm tuần khoảng 2,1%, đánh dấu tuần giảm thứ 4 trong 5 tuần gần đây.

Lúc 21h30 ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.265 USD/ounce, tăng 3 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.304 USD/ounce.

Thị trường đang nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất sau khi các số liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động kinh tế vẫn tương đối vững. Xác suất Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 được thị trường định giá khoảng 71%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo xác suất 56% Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12.

Chỉ số USD ở quanh 101,2, sau khi chạm mức cao nhất 2 tháng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,1%.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép nếu lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao.

Số liệu mới công bố cho thấy đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 8 gần như đi ngang, sau khi mức tăng của tháng 7 được điều chỉnh lên 0,9%. Kết quả này tốt hơn dự báo giảm 0,3%.

Các số liệu cho thấy nhu cầu hàng hóa và hoạt động sản xuất của Mỹ tương đối tốt. Điều này có thể tạo thêm dư địa để Fed duy trì lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát, qua đó gây sức ép lên vàng.

Dầu Brent giảm khoảng 1,3% xuống 105,26 USD/thùng, dầu WTI giảm 1,9% xuống 92,78 USD/thùng.

Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát, qua đó phần nào giảm sức ép buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz và căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, tiếp tục tạo nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/9/2026

Lúc 8h34, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức chốt phiên 25/9, giá vàng miếng không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ, giá sáng nay được niêm yết 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng đứng yên so với đóng cửa hôm qua.

Như vậy, vàng nhẫn SJC đang thấp hơn vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ngày 25/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, cho rằng kim loại quý có thể còn giảm sâu hơn nếu lợi suất tiếp tục tăng và kỳ vọng Fed nâng lãi suất gia tăng.

Theo Razaqzada, lợi suất trái phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng và các tài sản không hoặc ít sinh lãi. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn, qua đó tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, vàng còn đối mặt với áp lực kỹ thuật. Razaqzada cho rằng một số nhà đầu tư mua vàng trong đợt tăng mạnh hồi tháng 8 có thể đang chịu thua lỗ và đặt mức dừng lỗ quanh 4.235 USD/ounce. Nếu giá giảm xuống dưới vùng này, lực bán có thể gia tăng.

Chuyên gia này nhận định, xu hướng lớn của vàng kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 1 vẫn thiên về tích lũy hoặc giảm. Các mức đỉnh và đáy sau thấp hơn trước chưa bị phá vỡ, cho thấy xu hướng tăng mới chưa được xác nhận.

Trong kịch bản giá vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 4.235 USD/ounce, Razaqzada dự báo kim loại quý có thể giảm về 4.100 USD/ounce và sau đó hướng tới 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, triển vọng có thể thay đổi nếu thị trường suy giảm niềm tin vào khả năng kiểm soát lạm phát và lợi suất của Fed. Khi đó, dòng tiền tìm kiếm tài sản phòng vệ trước nguy cơ mất giá tiền tệ có thể quay trở lại vàng.

Về kỹ thuật, vùng 4.300-4.325 USD/ounce được xem là kháng cự gần, tiếp đến là 4.400 USD/ounce. Theo Razaqzada, việc vàng đóng cửa trên 4.400 USD/ounce sẽ là tín hiệu quan trọng.