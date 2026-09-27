Giá vàng trong nước hôm nay 27/9/2026

Ngày 26/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn DOJI không thay đổi ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước không đổi. Ảnh: Đức Thành

Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2026

Giá vàng thế giới chốt tuần giảm mạnh, chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 4.383 USD/ounce. Kim loại quý có thời điểm tăng khi thị trường theo dõi các diễn biến tại Trung Đông và rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Giá vàng lên mức cao nhất tuần 4.387 USD/ounce, sau đó quay đầu giảm.

Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng tiếp tục chịu áp lực. Chứng khoán tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn khiến nhu cầu đối với vàng giảm. Lo ngại lạm phát khiến thị trường kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Nhà đầu tư quan tâm đến khả năng Fed tăng lãi suất thêm sau khi cơ quan này nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không trả lãi, qua đó thường gây sức ép lên giá kim loại quý.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên thứ Tư và thứ Năm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Giá vàng giao ngay giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce và chạm mức thấp nhất tuần 4.244 USD/ounce vào thứ Năm. Lực mua bắt đáy sau đó giúp giá vàng phục hồi.

Phiên cuối tuần, giá vàng được hỗ trợ khi giá dầu hạ nhiệt và xuất hiện kỳ vọng Mỹ - Iran có thể đạt thỏa thuận, qua đó giảm bớt rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Đồng USD cũng suy yếu, hỗ trợ giá vàng.

Thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng giao ngay chưa thể trở lại trên 4.300 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.286 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.320 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng lãi suất cao hơn đang gây sức ép lên giá vàng. Theo bà, điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Ngân hàng Đức nhận định giá vàng hiện vẫn cao hơn đáng kể so với hai tháng trước. Khi đó, giá vàng đang ở quanh ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất thấp hơn hiện nay.

Theo Lambrecht, dòng tiền của các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì tại các quỹ ETF vàng. Dòng tiền này có thể góp phần hạn chế áp lực điều chỉnh đối với giá vàng.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng thị trường vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ về dài hạn. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn cao. Căng thẳng địa chính trị kéo dài và những lo ngại về tình hình tài khóa cũng tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.

Joy Yang, Giám đốc toàn cầu về quản lý sản phẩm chỉ số tại MarketVector Indexes, nhận định vàng còn được hưởng lợi từ việc thị trường chứng khoán biến động thấp. Chỉ số S&P 500 vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục trên 7.000 điểm, dù lạm phát tăng và lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Theo Yang, một bộ phận nhà đầu tư chứng khoán có thể đang sử dụng vàng như một công cụ phòng vệ trước những rủi ro trên thị trường trái phiếu. Dòng tiền này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng nếu áp lực lạm phát giảm.