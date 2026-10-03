Giá vàng thế giới hôm nay 3/10/2026

Lúc 21h30 ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.186 USD/ounce, tăng 8 USD so với phiên trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.211 USD/ounce.

Theo báo cáo việc làm tháng 9, lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với dự báo khoảng 88.000-90.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%.

Tiền lương bình quân theo giờ của lao động khu vực tư nhân tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu việc làm của tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Sau báo cáo, thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ. Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống dưới 20%, từ hơn 25% trước khi số liệu được công bố.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Tuấn Hùng

Thị trường vẫn theo dõi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trước khi có thêm thông tin quan trọng về lạm phát. Các số liệu về đơn đặt hàng nhà máy và hoạt động sản xuất, chỉ số dự báo của Fed New York cùng chỉ số ISM lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố trong những ngày tới. Báo cáo CPI tháng 9 dự kiến là dữ liệu lạm phát đáng chú ý tiếp theo.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,18%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI giao tháng gần nhất giảm về khoảng 89,41 USD/thùng, dầu Brent quanh 101,12 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/10/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Carley Garner, đồng sáng lập công ty môi giới DeCarley Trading, cho rằng vàng đang hội tụ một số yếu tố thuận lợi cho một nhịp tăng ngắn hạn, dù triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá thận trọng.

Garner nhận định vàng có thể tăng thêm khoảng 300-400 USD/ounce trong nhịp phục hồi sắp tới. Dữ liệu mùa vụ cho thấy giai đoạn cuối tháng 9 đến cuối tháng 10 thường có lợi cho vàng. Trong 15 năm gần đây, việc mua vàng quanh ngày 29/9 và nắm giữ đến 25/10 ghi nhận mức tăng trong 12 năm.

Theo kịch bản của Garner, vàng có thể hướng tới vùng 4.500-4.650 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng bà cảnh báo rủi ro điều chỉnh nếu USD mạnh lên.

Ở kịch bản tích cực, giá vàng có thể hướng tới đường trung bình động 200 ngày quanh 4.650 USD/ounce. Tuy nhiên, mục tiêu thực tế hơn trong ngắn hạn là khoảng 4.500 USD/ounce.

Một yếu tố có thể tạo động lực cho vàng là thị trường trái phiếu Mỹ ổn định trở lại. Sau nhiều năm suy yếu, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể đang tiến gần vùng đáy. Nếu lợi suất và thị trường trái phiếu bắt đầu ổn định, áp lực lên vàng có thể giảm, mở ra khả năng phục hồi.

Garner không thay đổi quan điểm thận trọng trong trung và dài hạn. Bà cho rằng nếu vàng tăng trở lại vùng 4.500-4.600 USD/ounce, đây có thể là vùng hấp dẫn hơn để xây dựng các vị thế bán.

Rủi ro lớn đối với vàng trong dài hạn đến từ đồng USD. Đồng bạc xanh có thể bước vào một chu kỳ tăng mạnh hơn sau nhiều lần phục hồi nhưng chưa tạo được xu hướng bứt phá. Nếu USD tăng giá đáng kể, kim loại quý, trong đó có vàng và bạc, có thể chịu thêm áp lực.

Với triển vọng này, giá vàng có thể phục hồi về 4.500-4.650 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng đối mặt rủi ro giảm giá trở lại nếu USD mạnh lên rõ rệt.