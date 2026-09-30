Giá vàng trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.155 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.190 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,2%, tương ứng giảm 180 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 29/9 tăng 41 USD (+1%) lên 4.155 USD/ounce.

Vàng hồi phục trở lại sau khi lao dốc, giảm tổng cộng gần 200 USD/ounce trong hai phiên trước đó.

Giá vàng tăng trở lại chủ yếu do sức cầu bắt đáy khi vàng về gần 4.100 USD/ounce. Bên cạnh đó, việc giá dầu WTI giảm 2,3% ngay đầu phiên 29/9 trên thị trường Mỹ về ngưỡng 90 USD/thùng cũng góp phần giảm áp lực lạm phát.

Giá vàng SJC đang ở vùng đáy 2 tháng. Ảnh: Minh Hiền

Dù vậy, áp lực trước mắt còn lớn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên vùng cao nhiều năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tiến sát vùng 5%/năm. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất là rất lớn. Giới đầu tư đang chờ các số liệu kinh tế của Mỹ sắp được công bố.

Giá vàng trong nước phiên giao dịch ngày 29/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 29/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 29/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 29/9 ở mức 25.900 đồng/USD (mua vào) và 25.950 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Vàng hiện chịu tác động lớn từ kỳ vọng chính sách của Fed, không chỉ từ các quyết định lãi suất. Sau khi Fed tăng 25 điểm cơ bản ngày 16/9, đưa lãi suất mục tiêu lên 3,75%-4%/năm, nhiều quan chức tiếp tục đề cập khả năng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Điều này khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD được hỗ trợ và chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - gia tăng.

Trong bối cảnh này, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm là biến số đáng theo dõi, bởi nó phản ánh khá sát kỳ vọng về đường đi của lãi suất Fed. Nếu lợi suất tiếp tục tăng, vàng có thể chịu thêm áp lực. Ngược lại, một nhịp giảm mạnh của lợi suất 2 năm có thể cho thấy kỳ vọng thắt chặt suy yếu, tạo điều kiện để vàng ổn định trở lại.

Thị trường vẫn đang thận trọng xung quanh lộ trình lãi suất của Mỹ sau khi đợt bán tháo trái phiếu hôm thứ Hai đẩy lợi suất trở lại mức trước khủng hoảng tài chính. Các nhà giao dịch đang dự báo khoảng 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đang giao dịch quanh mức 5,25% và chỉ số USD đang giữ ở mức cao nhất trong hai tháng.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang chờ kết quả của các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố như: chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE), được công bố vào 20h30 tối 30/9 (giờ Việt Nam); chỉ số sản xuất ISM và báo cáo việc làm tháng 9 sẽ được công bố vào tối thứ Năm và tối thứ Sáu.

Dữ liệu việc làm hoặc lạm phát mạnh hơn có thể khiến Fed mạnh tay hơn trong việc tăng lãi suất.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là yếu tố địa chính trị chính tác động đến giá dầu, lạm phát và giao dịch vàng.

Tác động lên giá vàng đang theo hai chiều trái ngược: căng thẳng chiến tranh thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi nguy cơ lạm phát do giá dầu tăng lại đẩy lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất Fed lên cao, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất có thể khiến vàng chịu áp lực, thậm chí lùi về 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, vẫn giữ dự báo vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào quý II/2027. Theo ông, đồng USD mạnh và lợi suất thực tăng đang tạo trở ngại chiến thuật cho kim loại quý, nhưng không làm thay đổi đáng kể triển vọng dài hạn. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi lực mua mang tính cấu trúc và những vấn đề tài chính dài hạn của Mỹ.

Doshi lưu ý lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ khoảng 1,5% trước đại dịch lên khoảng 5,3%, trong khi vàng vẫn quanh 4.000 USD/ounce, cho thấy các yếu tố hỗ trợ vàng đang vượt ra ngoài mối quan hệ truyền thống với lãi suất.