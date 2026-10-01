Giá vàng thế giới ngày 1/10

Lúc 7h sáng 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.155,2 USD/ounce (mua vào) và 4.157,2 USD/ounce (bán ra), giảm 0,9 USD/ounce, tương đương 0,02%.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.220 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm sâu, xuống mức thấp nhất khoảng 4.147 USD/ounce.

So với vùng đỉnh trong phiên, giá vàng đã mất hơn 60 USD/ounce và hiện dao động quanh 4.155 USD/ounce, cho thấy áp lực bán vẫn khá lớn sau khi không giữ được mốc 4.200 USD/ounce.

Tới 23h15 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.159,1 USD/ounce (mua vào) và 4.161,1 USD/ounce (bán ra), giảm 22 USD/ounce, tương đương 0,53% so với mức tham chiếu trước đó.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh. Có thời điểm kim loại quý này vọt lên khoảng 4.220 USD/ounce, nhưng sau đó quay đầu giảm nhanh. Mức thấp nhất trong phiên được ghi nhận quanh 4.150 USD/ounce.

Diễn biến trên cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt sau khi giá vàng không giữ được vùng trên 4.200 USD/ounce. Từ đỉnh trong ngày, giá vàng đã mất khoảng 60 USD/ounce và đang giao dịch gần vùng thấp nhất phiên.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 3,3%, tương ứng giảm 145 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt cuối phiên 30/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 30/9 tăng 6 USD (+0,25%) lên 4.190 USD/ounce.

Vàng tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng cá nhân hạ nhiệt, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10.

Trước đó, vàng chịu áp lực khi kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 gia tăng, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ đã nâng lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm bớt áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức từ phía Fed. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc cao, đồng USD vẫn mạnh và giá dầu quay đầu tăng nhẹ đã kìm hãm đà phục hồi của vàng.

Tâm lý thị trường đã chuyển sang trạng thái ít diều hâu hơn sau khi báo cáo lạm phát PCE tháng 8 của Mỹ thấp hơn dự kiến, với PCE tổng thể tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi PCE lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, thu nhập khả dụng tăng 0,3% và chi tiêu tiêu dùng tăng 0,9%.

Các số liệu cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì khá mạnh.

Theo báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, số việc làm tăng 90.000 trong tháng 9, cao hơn dự kiến và mức 36.000 của tháng 8 sau điều chỉnh.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm trước khi dữ liệu PCE được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,2%. Lạm phát thấp hơn hỗ trợ giá vàng thông qua kỳ vọng lãi suất thấp hơn, nhưng chi tiêu mạnh mẽ và số lượng việc làm khu vực tư nhân ổn định hơn đã hạn chế sự phục hồi.

Giá vàng trong nước ngày 1/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 30/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 30/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 30/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 30/9 ở mức 25.900 đồng/USD (mua vào) và 25.950 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Giá vàng tăng sau khi số liệu lạm phát giảm, nhưng nguy cơ giảm giá trong tháng tới vẫn hiện hữu.

Diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục tác động tới giá dầu và kỳ vọng lạm phát. Giá dầu WTI hiện quanh mức 90-91 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức 103,6 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và gây sức ép lên vàng.

Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng vàng lại mất đi sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng Fed có thể chỉ cần tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay để đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Ông cũng cho biết chưa thấy sự cấp bách đối với các động thái tiếp theo.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính hiện chỉ dự báo khoảng 37% khả năng tăng lãi suất vào tháng 10, giảm so với khoảng 45% trước khi dữ liệu PCE được công bố.

Chiến lược gia Amy Gower của Morgan Stanley cho rằng vàng vẫn có các yếu tố hỗ trợ trong dài hạn, trong đó có nhu cầu vật chất và khả năng lợi suất trái phiếu giảm nếu chính sách của Mỹ thay đổi.

Theo bà, nhu cầu vật chất vẫn ổn định, đặc biệt đến từ các ngân hàng trung ương, trong đó nổi bật là Trung Quốc và Ba Lan; nhập khẩu vàng của Trung Quốc thậm chí có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 2017.

Thứ hai, dù lợi suất trái phiếu đang cao và gây áp lực lên vàng (vì vàng không sinh lãi), nhưng nếu Mỹ can thiệp mạnh hơn vào thị trường trái phiếu dài hạn thì lợi suất có thể giảm trở lại, tạo động lực tích cực cho giá vàng.

Cuối cùng, nếu căng thẳng Mỹ - Iran nhanh chóng hạ nhiệt, giá dầu giảm sẽ làm dịu lo ngại lạm phát, hạn chế áp lực tăng lãi suất và lợi suất, từ đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.