Giá vàng trong nước hôm nay 3/9/2025

Trong nước, giá vàng tăng lên đỉnh cao lịch sử mới.

Đầu phiên giao dịch 3/9, giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức cao kỷ lục 131,9-133,4 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 131.900.000 + 2.800.000 133.400.000 + 2.800.000 Doji Hà Nội 131.900.000 + 2.800.000 133.400.000 + 2.800.000 Doji TP.HCM 131.900.000 + 2.800.000 133.400.000 + 2.800.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 3/9

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 125.100.000 + 2.600.000 127.600.000 + 2.600.000 Doji 125.500.000 + 1.000.000 128.500.000 + 1.000.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 3/9

Vào cuối phiên giao dịch ngày 2/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm 29/8 do các công ty vàng lớn đóng cửa nghỉ lễ.

Tới cuối giờ chiều ngày 2/9, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với hôm 29/8. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 124,5-127,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 3/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h32' hôm nay (ngày 3/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.475,4 USD/ounce, giảm 6,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 3/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 112 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trước đó, lúc 18h45' ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.482 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.550 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/9 cao hơn khoảng 32,6% (tương đương 857 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 111,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/8 trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng trên sàn New York tối 2/9 (giờ Việt Nam) chịu áp lực giảm nhẹ sau một cú tăng sốc và lập đỉnh cao mọi thời đại mới ngay đầu tháng 9. Trong phiên giao dịch ngày 1/9, giá vàng giao ngay có lúc lên trên 3.508 USD/ounce. Đây là đỉnh cao lịch sử mới của mặt hàng này, hơn kỷ lục cũ xác lập hôm 21/4.

Chỉ trong chưa đầy một tuần cuối tháng 8, giá vàng giao ngay đã tăng thêm khoảng 140 USD, tương đương tăng 4,2%, đưa vàng lên đỉnh cao lịch sử mới trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược vào khả năng nước Mỹ sẽ nhanh chóng giảm lãi suất.

Cú tăng giá mạnh lên đỉnh cao mới đã kích hoạt hoạt động bán chốt lời. Tuy nhiên, sức cầu đối với mặt hàng này vẫn còn lớn, qua đó giữ vàng ở mức rất cao, quanh ngưỡng 3.470-3.500 USD/ounce.

Giá vàng SJC tăng vọt lên trên 130 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Vàng chiều chỉnh giảm không chỉ do áp lực chốt lời khi tăng vọt từ cuối tuần trước mà còn do đồng USD hồi phục sau nhiều phiên giảm. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác - tăng 0,66% lên 98,41 điểm.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, vàng điều chỉnh giảm sau một cú tăng mạnh. Tuy nhiên, mức độ giảm không nhiều. Sức cầu đối với mặt hàng này vẫn rất mạnh trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên phạm vi toàn cầu, từ địa chính trị, thương mại cho tới các thị trường tài chính.

Điểm đáng chú ý là giá vàng tương lai đang nới rộng khoảng cách so với giá vàng giao ngay. Giá vàng giao tháng 9 hiện lên mức 3.550 USD/ounce, cao hơn khoảng 80 USD so với giá vàng giao ngay. Trước đó, mức chênh chỉ là 50 USD.

Giá vàng bước vào một đợt tăng mới khá mạnh chủ yếu theo tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Các tín hiệu trên thị trường cho thấy giới đầu tư vẫn đánh cược vào việc Fed sẽ cắt lãi suất trong cuộc họp 17/9 tới cho dù lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao. Theo công cụ FedWatch của CME Group, tính tới tối 2/9 có tới 91,8% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 4-4,25%/năm và khả năng giữ nguyên lãi suất chỉ là 8,2%.

Có hai báo cáo lạm phát quan trọng nữa trước cuộc họp tháng tới. Đó là chỉ số PPI và CPI vào ngày 9/10 và ngày 9/11. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, miễn là các báo cáo đó không cho thấy lạm phát tăng đột biến, Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%.

Phillip Streible, chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho hay trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán ​​giá vàng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới. Chuyên gia này tin rằng giá vàng giao ngay và giá vàng tương lai sẽ sớm đóng cửa trên mức 3.500 USD/ounce.

Ngoài dữ liệu kinh tế, chính trị cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán bất ổn địa chính trị sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng.

Căng thẳng đang diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Fed làm suy yếu niềm tin vào đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ, khiến vàng trở thành kim loại tiền tệ hấp dẫn.