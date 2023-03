Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 30/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h20' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h49' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.350.000 đồng/lượng 66.970.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.350.000 đồng/lượng 66.950.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.350.000 đồng/lượng 66.970.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.250.000 đồng/lượng 66.950.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ chiều 30/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 23-30/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.450.000 đồng/lượng - 67.170.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.350.000 đồng/lượng - 67.050.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.450.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 30/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.603 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (30/3) được giao dịch quanh mốc 23.280 đồng/USD (mua vào) và 23.650 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h33' hôm nay (ngày 30/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.959,6 USD/ounce, giảm 11,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1977 USD/ounce, giảm 17 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 29/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.971 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.994 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/3 cao hơn khoảng 8,1% (147 USD/ounce) so với cuối năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 57 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/3.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng do đồng USD ở mức thấp và giới đầu tư đánh cược vào khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong năm nay khi mà suy thoái được cho là sẽ tới trong vài tháng nữa.

Giá vàng tiếp tục tăng. (Ảnh: HH)

Vàng tăng giá trong bối cảnh hầu hết chuyên gia dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong vài tháng nữa. Dòng tiền tìm đến vàng như một kênh trú bão. Hơn thế, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được cho rằng sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ ngay trong năm nay để tránh nền kinh tế Mỹ lún sâu vào khủng hoảng.

Trên Kitco, Giám đốc Điều hành của DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, cho rằng các vấn đề của nền kinh tế bắt đầu chồng chất dần lên và suy thoái sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa. Điều này có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất "một vài lần" trong năm nay.

Gundlach cho rằng, những cơn gió ngược đối với nền kinh tế Mỹ đang hình thành và suy thoái sắp diễn ra.

Theo Gundlach, hầu hết mọi người Mỹ đều nhận ra rằng sắp có một cuộc suy thoái. Và vấn đề chỉ là nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Dự báo giá vàng

Khi Fed phải đối mặt với sự lựa chọn giữa lạm phát hoặc nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ luôn chọn tăng trưởng kinh tế. Fed sẽ từ bỏ cuộc chiến lạm phát để giải quyết vấn đề thất nghiệp gia tăng.

Theo Gundlach, việc cắt giảm lãi suất trong môi trường lạm phát cao là một vấn đề rất khó khăn vì cú đảo chiều của Fed sẽ đè nặng lên áp lực giá cả hàng hóa vốn đã ở mức rất cao.

Và một khi Fed giảm lãi suất, đồng USD sẽ nhanh chóng đi xuống. Vàng qua đó sẽ hưởng lợi.

Vào đầu tháng 3, Gundlach cho rằng vàng ở mức 1.800 USD/ounce là mức giá nên mua vào mặc dù Fed vẫn đang theo đuổi chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ của mình.

Trong hai tuần qua, vàng đã bắt đầu một đợt phục hồi mới (kích hoạt bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng). Vàng đã kiểm định mức 2.000 USD/ounce 3 lần trong tuần trước.

Ở vào thời điểm hiện nay, giá vàng kỳ hạn tháng 6 trên sàn Comex được giao dịch ở mức 1.993,8 USD/ounce, tăng 1,15% chỉ trong một phiên và tăng tổng cộng 7% trong tháng 3.