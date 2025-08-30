Giá vàng thế giới hôm nay 30/8/2025

Lúc 20h (ngày 29/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.426 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.449 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), tăng nhẹ ở mức 98,03 điểm. Giá dầu thô giảm, giao dịch quanh mức 64,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,23%.

Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với áp lực bán nhưng vẫn duy trì ổn định trên mức 3.400 USD/ounce, trong bối cảnh lạm phát cao đang đe dọa các hoạt động kinh tế.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tăng 0,3% trong tháng 7, sau mức tăng tương tự trong tháng 6. Chỉ số giá tiêu dùng tăng đúng như dự báo của các chuyên gia.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Báo cáo cho biết lạm phát cốt lõi tăng 2,9% trong 12 tháng qua, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Trong bài phát biểu tại Miami hôm thứ Năm, Thống đốc Fed Christopher Waller kêu gọi giảm lãi suất tại Mỹ. Ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 và dự đoán Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong vòng 3-6 tháng tới, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Waller cảnh báo nguy cơ suy yếu không mong muốn trên thị trường lao động đang gia tăng, do đó FOMC cần hành động kịp thời để quản lý rủi ro. Ông Waller là một trong những ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo.

Ở diễn biến khác, theo Bloomberg, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã phê duyệt quy trình trả đũa thuế quan 50% của Mỹ, theo thông báo từ Phó Tổng thống Geraldo Alckmin.

Theo tờ O Estado de São Paulo, Phòng Thương mại Ngoại thương Brazil có 30 ngày để đánh giá các mức thuế của Mỹ và xác định xem chúng có thuộc phạm vi của luật đáp trả được Quốc hội Brazil thông qua trước đó hay không. Nếu được phê duyệt, một nhóm bộ trưởng sẽ xem xét các biện pháp đối phó cụ thể.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/8/2025

Tại thị trường vàng trong nước ngày 28/8, giá vàng 9999 của SJC lập kỷ lục mới lên mức 127,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 121-123,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 là 120,6-123,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Một số nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh hiện tại, lạm phát tăng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ vàng. Lạm phát cao, kết hợp với kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, sẽ khiến lãi suất thực giảm mạnh, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của vàng, một tài sản không sinh lãi.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường vẫn đánh giá trên 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, bất chấp lạm phát đang có dấu hiệu tăng.

Ngân hàng Bank of America (BofA) nhận định dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ đã khiến dự báo lãi suất điều chỉnh theo hướng giảm. BofA cũng lưu ý áp lực chính trị đối với Fed, gồm chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, có thể gây thêm sức ép lên đồng USD.

Theo BofA, lạm phát tăng cao có thể tạm thời đẩy giá đồng USD đi lên khi thị trường giảm kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách. BofA cho rằng, bất kỳ đợt tăng giá nào của đồng USD cũng sẽ bị bán tháo.

Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục xu hướng dai dẳng, khiến Fed mạnh mẽ hơn trong chính sách lãi suất, đồng USD có thể trải qua một đợt phục hồi tạm thời. Tuy nhiên, đợt tăng này sẽ chỉ kéo dài trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích tại Bank of America dự báo đà tăng của giá vàng sẽ tiếp diễn, duy trì dự đoán đạt 4.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.