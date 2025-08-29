Giá vàng vẫn giữ mức cao

Nghị định 232 của Chính phủ vừa ban hành đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ 10/10 tới.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) đánh giá, việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng là bước ngoặt lớn, mở ra cơ chế cạnh tranh thay vì thương hiệu SJC "một mình một chợ".

"Với quy định này, khi nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, nguồn cung vàng miếng sẽ dần cải thiện, tạo nền tảng để thị trường bớt méo mó, minh bạch và tiệm cận hơn với giá quốc tế", ông Huy nói.

Tuy vậy, theo ông Huy, đây là tác động dài hạn, còn trong ngắn hạn thị trường chưa thể thay đổi ngay vì quy trình cấp phép, sản xuất và xây dựng niềm tin cần có độ trễ.

Trong ngắn hạn, tâm lý trú ẩn và nguồn cung trong nước hạn chế sẽ tiếp tục giữ giá ở mức cao. Ảnh: Chí Hiếu

Ngoài ra, ông Huy nhận định, sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước khó giảm ngay. Bởi lẽ, niềm tin vào thương hiệu vàng miếng SJC vẫn lớn, các thương hiệu mới sẽ cần thời gian chứng minh chất lượng và tính thanh khoản.

“Tâm lý trú ẩn khi vàng thế giới biến động, cộng với nguồn cung vật chất trong nước hạn chế sẽ giữ giá ở mức cao. Còn về trung - dài hạn, khi có thêm nguồn cung từ ngân hàng và doanh nghiệp, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới sẽ dần thu hẹp, thị trường bớt cảnh 'giá nội gấp rưỡi giá ngoại'. Nhưng quá trình này cần từ 12-24 tháng, thậm chí lâu hơn để vận hành trơn tru”, ông Huy lưu ý.

Phải hơn 1 tháng nữa, quy định xóa bỏ độc quyền vàng miếng mới có hiệu lực. Hiện nay, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn tăng mạnh, lên mức 127-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tính tới cuối phiên ngày 28/8. Với những người đang nắm giữ vàng, có nên bán chốt lời?

Trả lời câu hỏi này, chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho hay, quyết định phụ thuộc khẩu vị rủi ro và kỳ vọng của từng nhà đầu tư.

“Nếu mua vàng với mục tiêu ngắn hạn, việc giá lên đỉnh lịch sử là cơ hội chốt lời, giảm rủi ro đảo chiều. Nếu giữ vàng như kênh trú ẩn dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và lạm phát còn tiềm ẩn, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ nhưng cần chấp nhận biến động mạnh”, ông Huy khuyến nghị.

Tuy nhiên, theo ông Huy, chiến lược tối ưu nhà đầu tư cần đa dạng hóa, không dồn hết vốn vào vàng, kết hợp với các tài sản khác để cân bằng rủi ro.

Đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách quản lý thị trường vàng

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, cũng đánh giá, quy định xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng cũng như xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu theo Nghị định 232/2025 sẽ giúp thị trường trở nên thông thoáng hơn, tạo sự bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế và thúc đẩy đa dạng sản phẩm vàng.

Ông cho rằng, thị trường vàng trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến, với điều kiện nghị định phải được thực thi nhanh chóng, chứ không chỉ tồn tại trên giấy.

“Nếu chưa có động thái cụ thể, chẳng hạn như tuyên bố thương hiệu vàng SJC không còn là thương hiệu vàng quốc gia, hay Ngân hàng Nhà nước cho phép một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhập khẩu vàng... thì thị trường vàng chưa có nhiều chuyển biến”, ông Hiếu nói.

Ông phân tích, với quy định mới, có thể giá vàng trong nước sẽ giảm khoảng 5-10 triệu đồng/lượng, nhưng với điều kiện giá vàng trên thế giới không thay đổi. Còn nếu giá vàng thế giới vẫn xu hướng tăng thì giá trong nước cũng sẽ tăng theo.

Về quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, khi xuất hiện nhiều sản phẩm vàng miếng, chuyên gia cho rằng lâu nay trách nhiệm quản lý chủ yếu do Ngân hàng Nhà nước đảm nhiệm. Tuy nhiên, vàng thực chất là một loại hàng hóa quý chứ không phải tiền tệ, nên không thuộc phạm vi chính sách tiền tệ và cũng không nằm trong thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.

Vì vậy, trong tương lai có thể xem xét thành lập một cơ quan chuyên trách quản lý thị trường vàng, tách biệt với Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm ổn định giá cả, điều tiết cung - cầu, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới, kiểm soát giao dịch, ngăn chặn buôn lậu, đồng thời giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng.

Theo ông Hiếu, Bộ Tài chính là cơ quan phù hợp để đảm nhận vai trò này.