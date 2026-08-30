Giá vàng trong nước hôm nay 30/8/2026

Phiên giao dịch 29/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 145,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh trong phiên 29/8. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá vàng thế giới hôm nay 30/8/2026

Giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.

Ông Warsh cho rằng rủi ro đối với mục tiêu ổn định giá của Fed hiện đáng lo ngại hơn những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động. Lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2% của Fed. Ngân hàng trung ương cần đảm bảo lạm phát giảm về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh.

Dù không đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm tăng lãi suất, những phát biểu này được đánh giá là tín hiệu nghiêng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Giá vàng mất mốc 4.600 USD/ounce và rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, hiện quanh 4.526 USD/ounce. Việc phá vỡ ngưỡng kỹ thuật quan trọng này có thể khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực trong những phiên tới.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.456 USD/ounce, giảm khoảng 146 USD so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.503 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định vàng đã rơi vào trạng thái quá mua sau nhịp tăng mạnh trong tháng 8. Đợt bán tháo hiện tại có thể trở thành một nhịp điều chỉnh cần thiết, giúp thị trường hình thành mặt bằng giá mới trước khi đà tăng có thể trở lại.

Simon-Peter Massabni, phụ trách phát triển kinh doanh tại XS, đánh giá áp lực lên vàng có thể gia tăng trong ngắn hạn khi thị trường quay lại kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Triển vọng vàng không chỉ phụ thuộc vào lãi suất. Rủi ro nợ công, bất ổn kinh tế và những vấn đề trên thị trường tài chính vẫn là các yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý.

Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng tại Fifth Third Commercial Bank, cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 vẫn chưa chắc chắn. Các số liệu về việc làm và lạm phát sắp công bố có thể khiến kỳ vọng chính sách tiền tệ thay đổi nhanh chóng.

Ở góc nhìn dài hạn, Larry Lepard, đối tác quản lý tại Equity Management Associates, cho rằng việc Fed tăng lãi suất một hoặc hai lần cũng khó giải quyết căn bản vấn đề lạm phát nếu nợ công Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

Về kỹ thuật, Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo đợt giảm mạnh đã làm suy yếu cấu trúc tăng giá khi vàng rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Ông Razaqzada đang theo dõi vùng hỗ trợ quanh 4.436 USD/ounce, tiếp đó là 4.400 USD/ounce.

Nếu lực mua xuất hiện tại các vùng này, vàng có thể ổn định và tìm cơ hội phục hồi. Ngược lại, việc xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ sẽ là tín hiệu tiêu cực hơn đối với triển vọng ngắn hạn.