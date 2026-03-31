Giá vàng thế giới hôm nay 31/3/2026

Lúc 23h26' ngày 30/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.542 USD/ounce, tăng gần 50 USD USD.

Sau cú giảm sâu đầu tuần, giá vàng hôm nay đã phục hồi và duy trì quanh vùng 4.500 USD/ounce. Có thời điểm, kim loại quý tăng lên gần 4.580 USD/ounce trong phiên giao dịch tại Mỹ trước khi điều chỉnh nhẹ.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi xung đột liên quan tới Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn “kiểm soát nguồn dầu của Iran”, cân nhắc việc chiếm giữ đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của nước này.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư. Ông Trump nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là kiểm soát nguồn dầu. Ông so sánh kế hoạch này với chiến dịch tại Venezuela hồi đầu năm, khi Mỹ can thiệp nhằm kiểm soát ngành dầu mỏ của quốc gia này. Theo ông, việc chiếm giữ đảo Kharg có thể buộc Mỹ phải hiện diện quân sự trong thời gian dài.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Giá dầu tăng mạnh. Có thời điểm dầu Brent tiến sát 115 USD/thùng, trong khi WTI vượt 100 USD/thùng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, đà tăng không thực sự bền vững khi đồng USD duy trì sức mạnh và thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh.

Một yếu tố đáng chú ý là sự thay đổi trong hành vi của các ngân hàng trung ương. Theo các chuyên gia tại Heraeus, việc các ngân hàng trung ương chuyển từ trạng thái mua sang bán vàng đã làm suy yếu lực cầu nền tảng của thị trường.

Dữ liệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dự trữ vàng khoảng 53 tấn thông qua cả bán trực tiếp và các giao dịch hoán đổi. Vàng đang được sử dụng như một tài sản thanh khoản trong thời kỳ căng thẳng tài chính.

Các chuyên gia nhận định nếu xu hướng này lan rộng, nhu cầu từ khu vực chính thức – vốn là động lực quan trọng của thị trường trong những năm gần đây – sẽ suy yếu đáng kể.

Ở góc độ kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn nghiêng về giảm. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh đầu năm.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/3/2026

Chốt phiên 30/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước, giao dịch ở mức 170,8–173,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng lên mức 170,6–173,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh hơn, lên mức 170,3–173,3 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang ở trạng thái cân bằng, nhưng rủi ro vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Giá vàng đang trong giai đoạn nhạy cảm với nhiều yếu tố trái chiều.

Trong ngắn hạn, xu hướng vẫn có thể nghiêng về điều chỉnh. Về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, bất ổn địa chính trị và rủi ro tài chính toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.

Ông Marc Chandler, Giám đốc tại Bannockburn Global Forex, cho rằng, vàng đã giữ được đường trung bình 200 ngày quanh 4.092 USD/ounce. Đây là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu vượt được vùng 4.600 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới mốc 4.760 USD/ounce. Ngược lại, nếu căng thẳng leo thang, giá có thể quay lại vùng thấp hơn.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia tại FxPro, cho rằng môi trường hiện tại không thuận lợi cho vàng. Đồng USD tăng và thị trường chứng khoán biến động khiến kim loại quý khó duy trì đà tăng bền vững.

Các nhịp tăng gần đây chủ yếu mang tính kỹ thuật và có thể nhanh chóng đảo chiều khi tâm lý thị trường xấu đi. Để xu hướng tăng trở lại, thị trường cần tín hiệu rõ ràng từ các ngân hàng trung ương về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, dù vàng đã có những nhịp điều chỉnh, xu hướng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhiều nhà đầu tư lớn vẫn coi vàng là tài sản chiến lược với mục tiêu dài hạn hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Ông Weyer cảnh báo thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh thanh khoản thấp do kỳ nghỉ lễ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.