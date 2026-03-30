Giá vàng trong nước hôm nay 30/3/2026

Hôm nay, giá vàng bước vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. Phiên giao dịch ngày 28/3, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua-bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng lên 169,6-172,6 triệu đồng/lượng, tăng tương đương 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay 30/3/2026

Thị trường vàng thế giới tuần qua ghi nhận diễn biến đảo chiều sau giai đoạn giảm sâu. Kim loại quý đã phục hồi từ vùng đáy và dần củng cố các mốc hỗ trợ quan trọng.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở cửa quanh 4.507 USD/ounce, sau đó nhanh chóng giảm mạnh xuống mức thấp gần 4.130 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch. Đây là một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong ngắn hạn khi áp lực bán gia tăng.

Đà phục hồi diễn ra rất nhanh. Ngay trong phiên đầu tuần, giá vàng bật tăng trở lại lên vùng 4.460 USD/ounce và tiếp tục dao động trong biên độ rộng. Sau khi kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 4.300 USD/ounce, thị trường dần ổn định và hình thành vùng tích lũy mới.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng bứt phá mạnh trong phiên giữa tuần, tăng vọt lên trên 4.600 USD/ounce, thiết lập vùng giá cao mới trong ngắn hạn. Dù sau đó có nhịp điều chỉnh, kim loại quý vẫn duy trì giao dịch quanh mốc 4.500 USD/ounce khi kết thúc tuần.

Các chuyên gia cho rằng thị trường đang dần lấy lại cân bằng sau giai đoạn bán tháo. Việc giá vàng giữ vững vùng 4.300-4.600 USD/ounce được xem là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, nhận định đà phục hồi cuối tuần là tín hiệu đáng khích lệ đối với phe mua. Trong bối cảnh vĩ mô hiện tại, chưa có lý do rõ ràng để từ bỏ xu hướng tăng của vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua có thể đã đi quá xa. Thị trường đang dần hình thành vùng đáy khi nhà đầu tư quay lại tìm kiếm cơ hội mua vào.

Thị trường vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố địa chính trị. Diễn biến liên quan tới xung đột tại Iran và các tuyên bố từ phía Mỹ tiếp tục khiến giá vàng biến động mạnh trong ngắn hạn.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 3. Ngoài ra, các chỉ số như PMI sản xuất, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ tác động mạnh tới kỳ vọng của nhà đầu tư.

Dự báo giá vàng

Khảo sát Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên cân bằng hơn sau giai đoạn bi quan trước đó. Trong số 16 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 50% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 19% cho rằng giá có thể giảm, trong khi 31% nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, 53% kỳ vọng giá vàng tăng, 23% dự báo giảm và 24% cho rằng thị trường sẽ tích lũy trong ngắn hạn.

Thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm sau khi tìm được vùng hỗ trợ quan trọng. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục biến động mạnh, nhưng triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực khi các yếu tố rủi ro toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động trong ngắn hạn nhưng với xu hướng nghiêng về tăng. Vùng giá quanh 4.350 USD/ounce có thể đã đóng vai trò là đáy tạm thời của thị trường.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng vùng 4.300-4.600 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng, đã nhiều lần phát huy hiệu quả trong quá khứ. Việc giá vàng giữ được vùng này cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Ông Jesse Colombo nhận định đợt giảm vừa qua chủ yếu mang tính phản ứng ngắn hạn trước các thông tin địa chính trị, thay vì sự thay đổi trong xu hướng dài hạn. Thị trường vàng vẫn đang trong chu kỳ tăng dài hạn kéo dài nhiều năm.

Một yếu tố quan trọng khác là triển vọng chính sách tiền tệ. Nếu kinh tế Mỹ suy yếu và buộc Fed phải nới lỏng chính sách, vàng có thể hưởng lợi mạnh. Ngược lại, nếu lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, kim loại quý sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn.