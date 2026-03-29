Giá vàng thế giới hôm nay 29/3/2026

Thị trường vàng thế giới đang phát đi những tín hiệu tích cực đầu tiên sau chuỗi ba tuần giảm liên tiếp. Kim loại quý đã có nhịp hồi đáng chú ý khi giữ vững vùng hỗ trợ dài hạn quanh 4.100 USD/ounce.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.525 USD/ounce, tăng hơn 3% trong phiên gần nhất và nhích nhẹ so với tuần trước. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và giá dầu cùng tăng mạnh, cho thấy lực cầu bắt đáy đang dần quay trở lại thị trường.

Trước đó, giá vàng từng lao dốc xuống vùng 4.099 USD/ounce – mức thấp nhất trong nhiều tuần do áp lực bán mạnh từ giới đầu cơ và sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ. Việc giữ được vùng hỗ trợ quan trọng đã giúp thị trường ổn định trở lại.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích tại Pepperstone, cho rằng diễn biến hiện tại có thể là dấu hiệu cho thấy vàng đang hình thành vùng đáy trung hạn. Vai trò trú ẩn của kim loại quý có thể đang dần quay trở lại, dù còn quá sớm để khẳng định xu hướng đảo chiều rõ ràng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy vậy, rủi ro vẫn hiện hữu. Một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên giá vàng thời gian qua là việc một số ngân hàng trung ương buộc phải sử dụng dự trữ vàng nhằm giải quyết nhu cầu thanh khoản. Dữ liệu mới nhất cho thấy Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã “tiền tệ hóa” gần 60 tấn vàng chỉ trong vòng hai tuần.

Theo các chuyên gia của TD Securities, động thái này có thể làm suy yếu lực cầu từ khu vực chính thức – vốn là một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ giá vàng trong những năm gần đây. Khi các ngân hàng trung ương chuyển sang ưu tiên kiểm soát lạm phát và ổn định tài chính, nhu cầu mua vàng có thể tạm thời suy giảm.

Ở góc độ thị trường, ông Neil Welsh, Giám đốc bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định vàng vẫn đang trong trạng thái “chờ đợi”. Nhà đầu tư cần thêm tín hiệu rõ ràng về diễn biến xung đột tại Trung Đông trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan tới Iran, tiếp tục là biến số quan trọng. Xung đột kéo dài đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Trong bối cảnh này, nguy cơ đình lạm (stagflation) đang dần được nhắc tới nhiều hơn.

Ông Aaron Hill, chuyên gia tại FP Markets, cho rằng nếu dữ liệu kinh tế toàn cầu tiếp tục suy yếu trong khi lạm phát duy trì ở mức cao, vàng có thể hưởng lợi trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn có thể chịu áp lực do môi trường lãi suất cao.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/3/2026

Phiên giao dịch ngày 28/3, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,8–172,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trước đó, giá mở cửa ở mức 168,6–171,6 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng lên 169,6–172,6 triệu đồng/lượng, tăng tương đương 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Ông Michael Brown cho rằng vùng 4.100 USD/ounce có thể là điểm xoay quan trọng của thị trường. Trong ngắn hạn, khả năng vàng giảm sâu dưới mốc này là không cao khi lực mua phòng thủ có thể xuất hiện mạnh.

Các nhà phân tích tại TD Securities nhận định vàng hiện giao dịch giống một tài sản rủi ro hơn là tài sản trú ẩn truyền thống. Nguyên nhân là do dòng tiền từ khu vực chính thức suy yếu, trong khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Aaron Hill cho rằng đợt phục hồi hiện tại có thể chỉ là một nhịp “hút thanh khoản”. Để xác nhận xu hướng tăng bền vững, giá vàng cần giữ vững vùng 4.200–4.300 USD/ounce trước khi hướng tới các mốc cao hơn như 4.800 USD/ounce.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, lại giữ quan điểm lạc quan hơn. Áp lực lạm phát đang gia tăng rõ rệt khi giá năng lượng leo thang, điều này có thể hỗ trợ vàng trong vai trò phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Nhìn chung, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ. Về dài hạn, các yếu tố nền tảng như lạm phát, nợ công và bất ổn toàn cầu vẫn được đánh giá là động lực hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.