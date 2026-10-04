Giá vàng trong nước hôm nay 4/10/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 3/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2026

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, khi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10.

Giá vàng giao ngay giảm hơn 3% trong tuần. Áp lực bán gia tăng sau khi giá vàng không giữ được mốc 4.200 USD/ounce sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, song chưa đủ để thúc đẩy giá vàng phục hồi.

Theo Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS, diễn biến giá vàng cho thấy thị trường vẫn giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một bên là nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu, bên còn lại là lợi suất trái phiếu và lạm phát vẫn ở mức cao.

Số liệu việc làm yếu tạo cơ sở để thị trường giảm kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, nhưng vàng chưa có tín hiệu kỹ thuật đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng trở lại. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào mức độ suy yếu của thị trường lao động và khả năng kéo lợi suất trái phiếu đi xuống.

Bill Adams, Kinh tế trưởng Mỹ tại Fifth Third Commercial Bank, cho rằng báo cáo việc làm tháng 9 chưa đủ yếu để khiến Fed chuyển trọng tâm khỏi lạm phát. Các số liệu CPI, PPI tháng 9, giá nhiên liệu và diễn biến địa chính trị trước cuộc họp cuối tháng 10 có thể tác động lớn hơn tới quyết định lãi suất tiếp theo.

Một số dữ liệu tăng trưởng cho thấy kinh tế Mỹ chưa suy yếu rõ rệt. Trước đó, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho biết GDP tăng 2,2%, cao hơn đáng kể so với dự báo. Tăng trưởng quý I cũng được điều chỉnh tăng lên 2,5%.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.141 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.172 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo nhận định của David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, giá vàng chưa kết thúc đợt điều chỉnh. Việc Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này không đồng nghĩa với khả năng tăng lãi suất đã bị loại bỏ. Lạm phát nhiều khả năng vẫn là yếu tố được Fed ưu tiên trong các quyết định chính sách, trong khi mục tiêu về việc làm có thể tiếp tục đứng sau.

Giá vàng vẫn có thể biến động trong ngắn hạn, song theo Morrison, dư địa giảm giá không còn nhiều. Nếu vàng không đủ động lực tăng giá trong bối cảnh đồng USD mạnh, kim loại quý có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce.

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, cho rằng giá vàng vẫn chịu áp lực khi đà tăng bị hạn chế bởi lạm phát liên quan đến địa chính trị, qua đó duy trì kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất. Mức giá 4.200 USD/ounce là ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá vàng trong tuần tới.

Nếu giá vàng đóng cửa tuần vững trên 4.200 USD/ounce, kim loại quý có thể hướng lên 4.280 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 100 ngày (SMA). Ngược lại, nếu mất mốc 4.200 USD/ounce, giá có thể lùi về 4.100 USD/ounce.