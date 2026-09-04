Giá vàng thế giới hôm nay 4/9/2026

Lúc 22h39 ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động trên 4.500 USD/ounce. Trước đó, lúc 22h27, bảng giá trực tiếp của Kitco ghi nhận vàng ở mức 4.503,7 USD/ounce, tăng 116,7 USD, tương đương 2,66% so với phiên trước. Biên độ dao động trong ngày là 4.380,6-4.511,7 USD/ounce

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 29/8 đạt 206.000 đơn, sau khi điều chỉnh theo mùa. Con số này phù hợp với dự báo của thị trường. Số đơn của tuần trước được điều chỉnh tăng nhẹ lên 204.000 đơn, từ mức 203.000 đơn được công bố trước đó.

Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng việc làm yếu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.

Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, dù xác suất đã giảm sau phát biểu của ông Christopher Waller và khi lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Thống đốc Christopher Waller cho rằng lạm phát vẫn cao đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu các dữ liệu công bố trong hai tuần tới tiếp tục cho thấy lạm phát hạ nhiệt.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 4,77%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống khoảng 4,36%.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố địa chính trị quan trọng đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu nắm giữ tài sản phòng thủ. Iran đã tấn công Kuwait hôm thứ Năm để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó. Giá dầu Brent tăng lên khoảng 97,33 USD/thùng, dầu WTI lên 92,92 USD/thùng.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, DAX của Đức giảm 0,1%, CAC 40 của Pháp giảm 0,3%, còn FTSE 100 của Anh tăng 0,2%.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/9/2026

Chốt phiên giao dịch 3/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ kết phiên ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn trơn chốt phiên ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo Lina Thomas và Daan Struyven, chuyên gia thuộc Goldman Sachs Research, vàng được kỳ vọng tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương được xem là động lực mang tính cấu trúc đối với thị trường kim loại quý.

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua vàng trung bình 50 tấn/tháng trong năm 2026, cao hơn đáng kể mức trung bình 17 tấn/tháng trong giai đoạn trước năm 2022.

Dữ liệu ước tính của Goldman Sachs cho thấy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng lên 100 tấn/tháng trong tháng 6/2026. Trung Quốc là ngân hàng trung ương có lượng mua được xác nhận lớn nhất trong tháng này.

Triển vọng lãi suất cũng đang hỗ trợ vàng. Thị trường đã giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong năm 2026. Goldman Sachs cho rằng xu hướng lạm phát hạ nhiệt có thể khiến Fed duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại. Điều này giúp giảm sức ép từ chính sách tiền tệ lên giá vàng.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể vượt mốc 4.900 USD/ounce nếu các yếu tố hỗ trợ trung hạn tiếp tục phát huy tác dụng.

Tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư của khu vực tư nhân vẫn ở mức thấp. Căng thẳng địa chính trị, bao gồm các rủi ro liên quan đến Iran, có thể thúc đẩy nhà đầu tư tăng cường đa dạng hóa tài sản.

Ngoài ra, lo ngại về tình hình tài khóa tại các nền kinh tế phương Tây cũng có thể làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản phòng hộ.