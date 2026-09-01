Giá vàng thế giới hôm nay 1/9/2026

Lúc 21h15 ngày 31/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.426 USD/ounce, giảm 26 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.473 USD/ounce.

Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ thông điệp cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên gần 60% vào đầu tuần. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,7%.

Thị trường đang chờ loạt dữ liệu quan trọng, tâm điểm sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Vàng hiện bị giằng co giữa áp lực từ chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị tác động tới giá vàng. Căng thẳng quân sự mới hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng có thể làm lạm phát kéo dài, qua đó củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì hoặc tăng lãi suất. Điều này lại tạo sức ép lên kim loại quý.

Giá dầu tăng hơn 3% khi thị trường đánh giá lại nguy cơ leo thang. Dầu Brent quanh 91 USD/thùng, dầu WTI khoảng 86,40 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,8%, CAC 40 của Pháp cũng đi xuống, thị trường Anh đóng cửa nghỉ lễ.

Giá vàng giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng trong nước hôm nay 1/9/2026

Ngày 31/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Đợt bán tháo hôm thứ Sáu đã khiến giá vàng phá xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Theo phân tích kỹ thuật mới nhất, vùng 4.396 USD/ounce đang trở thành ngưỡng cần theo dõi.

Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh đang phát tín hiệu khá rõ về khả năng tăng lãi suất. Theo ông, thị trường có thể đang tiến gần hơn tới kịch bản Fed tăng 25 điểm cơ bản, qua đó khiến kỳ vọng này dần được phản ánh vào giá.

Lusk cho rằng nhà đầu tư không nên đi quá xa trước khi có thêm dữ liệu kinh tế, đặc biệt là báo cáo việc làm Mỹ công bố. Thị trường còn chịu tác động từ thuế quan, căng thẳng thương mại và các diễn biến địa chính trị.

Về xu hướng những tháng cuối năm, Lusk nhận định vàng vẫn có khả năng được hỗ trợ trong ngắn hạn. Yếu tố mùa vụ thường giúp giá vàng tăng vào đầu tháng 9, sau đó điều chỉnh, phục hồi trở lại trong tháng 10 và tiếp tục được hỗ trợ trong giai đoạn cuối năm.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo vàng có thể phục hồi từ vùng đáy thiết lập vào cuối tuần trước.

Vàng đã điều chỉnh sau khi tăng khoảng 8,5% chỉ trong 5 phiên giao dịch và từng tiến sát 4.700 USD/ounce. Lực mua xuất hiện khi giá vàng lùi về quanh 4.600 USD/ounce, cho thấy nhu cầu vẫn khá mạnh.

Vùng 4.600 USD/ounce đang là khu vực hỗ trợ quan trọng. Nếu lực mua tiếp tục xuất hiện và vàng giữ được vùng này, giá có thể phục hồi và hướng trở lại các mức giá cao hơn. Ngược lại, nếu 4.600 USD bị xuyên thủng, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng.