Giá vàng thế giới hôm nay 5/4/2026

Thị trường vàng thế giới tuần qua chứng kiến những biến động rất mạnh với biên độ dao động lớn. Tâm lý nhà đầu tư bất ổn trước diễn biến khó lường của xung đột tại Trung Đông.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay khởi điểm quanh mốc 4.400 USD/ounce, sau đó nhanh chóng điều chỉnh xuống 4.375 USD/ounce. Trong các phiên tiếp theo, kim loại quý liên tục dao động mạnh, có thời điểm tăng lên 4.573 USD/ounce rồi tiếp tục leo lên vùng 4.624 USD/ounce.

Đà tăng được duy trì sang giữa tuần khi giá vàng vượt mốc 4.700 USD/ounce và thậm chí tiến sát ngưỡng 4.800 USD/ounce – mức cao quan trọng trong ngắn hạn. Ngay sau đó, thị trường đảo chiều mạnh khi những phát biểu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran khiến vàng lao dốc hơn 100 USD chỉ trong thời gian ngắn, rơi xuống dưới 4.600 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định thị trường đang bị chi phối gần như hoàn toàn bởi yếu tố địa chính trị. Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích tại Barchart, cho rằng giá vàng đang dao động trong biên độ rất rộng và khó dự đoán, khi mọi diễn biến đều phụ thuộc vào thông tin từ Nhà Trắng.

Ở góc nhìn tích cực hơn, ông James Stanley, chiến lược gia tại Forex, nhận định xu hướng lớn của vàng vẫn là tăng. Các nhịp điều chỉnh hiện tại có thể mở ra cơ hội mua vào khi thị trường ổn định trở lại.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cũng cho rằng sau các đợt bán tháo mạnh, nhà đầu tư có xu hướng quay lại thị trường vàng trong các giai đoạn nghỉ lễ, đặc biệt khi bất ổn vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập và nhấn mạnh thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn do thanh khoản thấp và dòng tin tức dày đặc.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/4/2026

Ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5–174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua so với phiên trước. So với cuối tuần trước, vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, giao dịch ở mức 171–174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi giá bán không thay đổi so với phiên trước.

Thị trường vàng tuần qua cũng ghi nhận sự vắng vẻ khác thường tại các tiệm vàng, trái với hình ảnh xếp hàng dài như nhiều tuần trước đó.

Dự báo giá vàng

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bán gần 60 tấn vàng trước đó đã góp phần gây ra đợt giảm mạnh hồi tháng 3. Khi nguyên nhân đã rõ ràng, yếu tố bất định giảm đi, có thể hỗ trợ thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.

Ông Day cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực khi các yếu tố tiền tệ có thể quay trở lại đóng vai trò chủ đạo sau khi xung đột địa chính trị lắng dịu. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định biến động hiện tại của vàng chủ yếu phản ánh phản ứng tức thời của thị trường trước các tuyên bố liên quan đến chiến sự Iran. Với mức độ rủi ro cao và thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát thay vì nắm giữ vị thế lớn.

Trong bối cảnh hiện tại, giá vàng có thể biến động theo từng tin tức, thậm chí từng phát biểu chính trị. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và hạn chế sử dụng đòn bẩy cao.

Ttrong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh theo diễn biến xung đột tại Trung Đông và chính sách của Mỹ. Về dài hạn, các yếu tố nền tảng như lạm phát, chính sách tiền tệ và bất ổn toàn cầu vẫn được đánh giá là động lực hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.