Giá vàng thế giới hôm nay 4/6/2026

Lúc 7h, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 4.460 USD/ounce, không có sự hồi phục đáng kể so với đêm qua.

Tính tới 19h30 ngày 3/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.460 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.501 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 3/6 cao hơn khoảng 2,9% (tương đương tăng 125 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 3/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh, mất khoảng 0,7% xuống 4.460 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu leo thang do căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.

Đụng độ ác liệt lại nổ ra giữa các lực lượng Mỹ và Iran sáng 3/6 trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại giữa hai bên, được nhận định đang ở mức cao chưa từng có.

Giá dầu WTI tăng vọt thêm 2,9% lên 96,5 USD/thùng. Dầu Brent tăng 2,3% lên 98,3 USD/thùng.

Vàng thế giới chịu áp lực giảm còn do số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo, ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Theo số liệu vừa công bố, số lượng vị trí việc làm tuyển dụng (JOLTS) tháng 4 đạt 7,618 triệu

Giá vàng SJC tiếp tục giảm, về ngưỡng 154 triệu đồng/lượng (giá mua vào). Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hôm nay 4/6/2026

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo đà giảm trong nhiều phiên gần đây. Tuy nhiên, đà giảm chiều 3/6 được thu hẹp nhờ tỷ giá USD/VND tự do tăng trở lại lên mức 26.410 đồng/USD sau nhiều phiên giảm rất mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày 3/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm thêm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 3/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 3/6 ở mức 26.380 đồng/USD (mua) và 26.410 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo còn chịu nhiều áp lực khi tình hình tại Trung Đông diễn biến khó lường. Căng thẳng trong khu vực leo thang có thể đẩy giá dầu và lạm phát lên cao hơn nữa. Các ngân hàng trung ương, trong đó có Fed, có thể phải cân nhắc việc tăng lãi suất.

Vàng còn chịu áp lực khi một số nước cũng như tổ chức lớn gặp khó khăn có thể phải bán vàng. Theo Bloomberg, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể đã bán tới 12 tỷ USD vàng dự trữ chỉ trong vòng hai tuần, kết thúc vào ngày 22/5. Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đồng Rupee và áp lực dầu mỏ leo thang.

Một số nước khác cũng có thể phải bán vàng để bù đắp dòng vốn ngoại bị rút ra, cũng như phải ứng phó với giá dầu tăng cao.

Về trung và dài hạn, vàng có thể được hỗ trợ bởi xu hướng tăng dự trữ vàng để đối phó với khủng hoảng. Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vàng tiếp tục khẳng định vị thế là tài sản tiền tệ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đáng chú ý, kim loại quý này đã vượt qua trái phiếu Kho bạc Mỹ để chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Cụ thể, vàng chiếm khoảng 27% tổng dự trữ toàn cầu vào cuối năm 2025, tăng mạnh so với mức 20% vào cuối năm 2024. Trong khi đó, tỷ trọng trái phiếu Mỹ giảm xuống còn 22%, từ mức 25% trước đó.