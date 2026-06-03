Giá vàng thế giới hôm nay 3/6/2026

Tính tới 20h10 ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.509 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.540 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 2/6 cao hơn khoảng 4% (tương đương tăng 174 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 2/6.

Giá vàng giao ngay chịu áp lực chốt lời ngay khi mở cửa phiên giao dịch tại New York, khiến kim loại quý đánh mất khoảng một nửa mức tăng đạt được trước đó trong phiên châu Á. Giá vàng chỉ còn tăng khoảng 0,5% lên 4.509 USD/ounce.

Giá vàng biến động khó lường trong bối cảnh tình hình Trung Đông đảo chiều rất nhanh theo các tín hiệu từ Mỹ, Iran và Israel.

Đồng USD ở mức tương đối cao, với chỉ số DXY trên ngưỡng 99 điểm, khiến giá vàng khó vượt qua ngưỡng kháng cự 4.550 USD/ounce.

Giá vàng SJC giảm dần. Ảnh: HH

"Dù vậy, phần lớn nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận sau nhiều tuần đàm phán. Giá dầu duy trì ở mức dưới 100 USD/thùng, nhiều thời điểm hạ nhiệt về ngưỡng 90 USD/thùng. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm xuống, qua đó hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo Beige Book (Sách Xám) của Fed sẽ được công bố vào tối thứ Tư (giờ Việt Nam) và báo cáo việc làm tháng 5 sẽ được công bố vào tối thứ Sáu.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 2/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 2/6 ở mức 26.300 đồng/USD (mua) và 26.320 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Gần đây, diễn biến giá dầu có tác động lớn tới biến động của giá vàng. Khi giá dầu tăng, áp lực lên vàng sẽ lớn và ngược lại.

Trong phiên 2/6, giá dầu giảm nhẹ sau khi tăng vọt trong phiên đầu tuần. Giới đầu tư vẫn đang đánh giá những tín hiệu trái chiều từ các cuộc đàm phán Mỹ-Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Hiện giá vàng vẫn giao dịch dưới vùng đỉnh hai tuần (ở mức 4.600 USD/ounce) do tác động từ nhiều yếu tố kết hợp. Rủi ro địa chính trị làm gia tăng nhu cầu nắm giữ đồng USD, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed duy trì lập trường “diều hâu” tiếp tục tạo sức ép lên mặt hàng kim loại quý này.

Dù vậy, vàng vẫn giữ được trên ngưỡng tâm lý 4.500 USD/ounce khi giới giao dịch còn thận trọng và chờ thêm tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Sự không chắc chắn liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran cùng kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao có thể giúp USD tiếp tục duy trì ở vùng cao, qua đó kìm hãm đà tăng của vàng.

Theo phân tích kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của vàng nằm tại 4.526 USD/ounce, tiếp theo là 4.550 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, ngưỡng hỗ trợ tâm lý là 4.500 USD/ounce. Nếu xuyên thủng mốc này, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 4.462 USD/ounce.